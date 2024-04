Schüller verlässt Leipzig nach acht Jahren in Richtung Schweden

Gina Schüller fängt die Bälle künftig nicht mehr für RB Leipzig. Die Torhüterin verlässt die Bundesliga in Richtung Schweden.

Die 23-jährige Gina Schüller wechselt mit sofortiger Wirkung von RB Leipzig zu Djurgardens IF in die schwedische Hauptstadt Stockholm. Das gaben beide Vereine am Freitagmittag bekannt. Schüllers Vertrag in Leipzig wäre in diesem Sommer ausgelaufen, ihr neues Arbeitspapier in Stockholm gilt bis 2025.

Schüller war 2016 zu RB Leipzig gekommen und stand nach ihrem Debüt im September 2017 insgesamt 83-mal zwischen den Pfosten. In der vergangenen Spielzeit stieg die Torfrau mit dem sächsischen Klub erstmals in die Bundesliga auf und kam dabei zehnmal zum Einsatz. Zu einem Auftritt im Oberhaus reichte es indes nicht, die Schweizerin Elvira Herzog (24) bestritt bislang alle Ligaspiele für RB - für Schüller blieben lediglich zwei Einsätze in der Zweitvertretung in der Regionalliga Nordost sowie 18-mal die Bank bei den Profis.

"Freue mich riesig auf die Herausforderung in Schweden"

"Ich bin unfassbar dankbar für alles, was ich hier in Leipzig erleben durfte. Die letzten acht Jahre haben mich positiv geprägt, ich habe Freundschaften geschlossen und Erinnerungen geschaffen, die immer einen Platz in meinem Herzen haben werden", blickte Schüller auf ihre Zeit in Leipzig zurück.

Die 23-Jährige freute sich jedoch auch auf ihre neue Aufgabe: "Nun startet ein neues Kapitel meiner Karriere und ich freue mich riesig auf die Herausforderung in Schweden." Ihr neuer Klub Djurgardens war am Wochenende mit einem 2:0-Heimsieg über Trelleborgs FF erfolgreich in die neue Saison der Damallsvenskan gestartet.