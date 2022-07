Schüller positiv auf das Coronavirus getestet

Rückschlag für das DFB-Team bei der EM: Angreiferin Lea Schüller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Sie verspürt nur leichte Symptome und wurde umgehend isoliert. Über eine Rückkehr wird je nach Verlauf entsprechend den medizinischen Vorgaben und in enger Rücksprache mit der UEFA entschieden", hieß es von Seiten des DFB.

Bayern-Stürmerin Schüller hatte beim 4:0-Erfolg im Auftaktspiel gegen Dänemark in der Startelf gestanden und das zwischenzeitliche 2:0 erzielt. Die 24-Jährige ist als Sturmspitze eine Leistungsträgerin der Mannschaft und erzielte in bisher 40 Länderspielen 26 Tore. In der Bundesliga holte sie in der abgelaufenen Saison mit 16 Treffern die Torjägerkanone.

Am Dienstag (21 Uhr) tritt das deutsche Team in London gegen Spanien an. Als Alternativen bieten sich Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) und Laura Freigang an. Erstere war gegen Dänemark für Schüller eingewechselt worden und hatte als Jokerin den 4:0-Endstand erzielt. Die Frankfurterin Freigang war nicht in die Partie gekommen.