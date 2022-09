Schüller offen: "Ich war alles andere als Bayern-Fan"

Mit ihren Toren will Lea Schüller (24) den FC Bayern in der anstehenden Saison zur Meisterschaft schießen. Dabei hatte sie in ihrer Jugend keine Sympathien für den Verein.

"Ich war früher alles andere als Bayern-Fan", erzählt Schüller in der neuen Folge von "FE:male view on football". "Ich habe nicht in Bayern-Bettwäsche geschlafen, hatte nicht so die Sympathien zu diesem Verein." Stattdessen hielt es Schüller eher mit Bayern-Rivale Borussia Dortmund.

Seit 2020 trägt sie allerdings das rot-weiße Trikot des FCB, geht mit dem Eröffnungsspiel bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend (19.15, LIVE! bei kicker) in ihre dritte Saison in München. Zu einem Wechsel von der SGS Essen in die bayerische Landeshauptstadt hätte es allerdings schon früher kommen können, wie Schüller im Podcast verrät. "Ich hatte schon relativ früh das Angebot von Bayern, da war ich 18 oder 19", berichtet die heute 24-Jährige, die allerdings zunächst ablehnte - das jedoch nicht aus Antipathie dem Verein gegenüber.

Ich hatte Angst, auf der Bank zu sitzen. Lea Schüller zum zunächst geplatzten Wechsel zum FC Bayern

"Mein damaliger Trainer in Essen sagte, ich soll das ruhig machen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine gestandene Bundesligaspielerin war", erklärt Schüller. "Ich habe zwar schon Bundesliga gespielt, aber war noch nicht so weit, in einem Top-Klub zu spielen. Ich hatte Angst, auf der Bank zu sitzen, die Spielpraxis nicht zu bekommen. In Essen habe ich jedes Spiel gemacht und es in die Nationalmannschaft geschafft. Es war wichtig, in der Nationalmannschaft Erfahrung zu sammeln und erst später den Verein zu wechseln."

FE:male Spezial - Lea Schüller Unser Spezial zum Start der Frauen Bundesliga! Mit der vom kicker ausgezeichneten „Fußballerin des Jahres": Lea Schüller! Die Stürmerin des FC Bayern München blickt mit uns auf das große Eröffnungsspiel im Deutsche Bank Park gegen Eintracht Frankfurt und verrät, was sie sich persönlich für die neue Spielzeit vorgenommen hat. Zudem erklärt sie, was sich unter dem neuen Trainer grundlegend geändert hat, warum sie früher alles andere als ein Bayern Fan war und sie nicht gleich das erste Angebot des Klubs angenommen hat. Als „Nationalspielerin des Jahres" ist sie diesen Sommer zur EM gefahren, dann erwischte sie das Corona Virus. Schüller berichtet über die schwierige Zeit im einsamen Hotelzimmer und erklärt, warum Alexandra Popp dadurch an ihr vorbeigezogen ist. Darüber hinaus gibt die 24-jährige private Einblicke. Sie erzählt vom gemeinsamen Leben mit ihrer Freundin Lara, einer österreichischen Sportseglerin, wann sie sich streiten und warum sie jetzt ein Praktikum in der Automobilbranche macht.

Den Schritt nach München bereut sie bis heute nicht - trotz der ursprünglich zwiespältigen Gefühle. "Es ist ein Riesenunterschied zu Essen, bei Bayern hat man alles", schwärmt sie. "Der Campus ist überragend, man hat super Trainingsmöglichkeiten, das ist etwas ganz Tolles. Und wenn man im Urlaub ist und gefragt wird, wo man spielt und man sagt: 'Ich spiele beim FC Bayern', dann ist das was anderes, als wenn ich einen Verein nenne, der in der Liga weiter unten steht und nicht so bekannt ist, weil er keinen Männerverein hinter sich stehen hat."

"Wenig bis gar kein Kontakt" zu Neuer, Kimmich & Co.

Und das, obwohl Schüller kaum etwas von den Profis der Männermannschaft mitbekommt. Es gebe "wenig bis gar keinen Kontakt" zu Neuer, Kimmich & Co., sagt die amtierende Bundesliga-Torschützenkönigin im Podcast - und bestätigt damit die Eindrücke, die zuletzt Alexandra Popp aus Wolfsburg schilderte. "Wir sind an verschiedenen Trainingsgeländen und alle viel unterwegs, da trifft man sich eher selten."

In München fühlt sich die Vize-Europameisterin dennoch wohl. "Es war auf jeden Fall ein Schritt, der mich sehr weitergebracht hat", sagt sie. "In Essen hätte ich es nicht so schnell geschafft, Torschützenkönigin zu werden." Und nicht nur Torschützenkönigin: Vor dem Spiel in Frankfurt wird Schüller vom kicker als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet.

Wie viele Tore sie in der neuen Saison schießen will, was sich unter dem neuen Trainer Alexander Straus geändert hat - und warum sie mitten in der Startphase der Saison ein Praktikum in der Automobilbranche absolviert, erklärt Schüller bei "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!