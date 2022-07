Schüller fällt auch gegen Finnland aus

Mit fast komplettem Kader machte sich die deutsche Nationalmannschaft am Freitagnachmittag auf den rund 80 Kilometer langen Weg vom Londoner Stadtteil Brentford nach Milton Keynes, wo sie am Samstag ihr letztes Gruppenspiel austrägt. Nur Lea Schüller blieb im Mannschaftsquartier.

Die Stürmerin ist weiterhin COVID-19 positiv. Das Duell gegen Finnland bietet ohnehin keine Brisanz mehr: Das deutsche Team hat nach den beiden Siegen gegen Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) den ersten Tabellenplatz in der Gruppe B sicher und Finnland hat nach den Niederlagen gegen Spanien (1:4) und Dänemark (0:1) keine Möglichkeit mehr, den letzten Platz noch abzugeben.

Außer Schüller werden auch noch die Münchnerin Lina Magull (muskuläre Probleme) sowie die beiden Wolfsburgerinnen Lena Oberdorf und Felicitas Rauch (Gelbsperren) am Samstag fehlen. Für Magull wird Linda Dallmann in die Startelf rücken. Rauch wird durch Sophia Kleinherne und Oberdorf durch Lena Lattwein ersetzt.

"Wir haben ein paar Ausfälle, die wir verkraften müssen, aber das können wir kompensieren. Die Breite des Kaders gibt das absolut her. Wir wollen das Spiel gewinnen und eine gute Leistung zeigen", ist Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg optimistisch. Und ergänzt: "Finnland wird sich aus dieser Europameisterschaft anständig verabschieden wollen und uns nichts schenken. Sie werden nochmal alles reinwerfen und haben gegen Dänemark und Spanien gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mithalten können."

Nach der Partie in Milton Keynes wird der DFB-Tross noch in der Nacht nach London zurückkehren. Am Donnerstag (21 Uhr) wird dort das Viertelfinale gegen Norwegen oder Österreich ausgetragen.