Schüller: "Es war überragend"

Jonatan Giraldez brachte es auf den Punkt: "Man darf nicht so anfangen gegen ein so gutes Team", sagte der Trainer des FC Barcelona am Mittwochabend nach der 1:3-Niederlage beim FC Bayern München.

Es schien, als wären die Gäste noch gar nicht auf dem Platz der Allianz-Arena angekommen, da stand es auch schon 2:0 für die Gastgeberinnen. Klara Bühl (4.) und Lina Magull (10.) sorgten für einen furiosen Auftakt der Bayern gegen den favorisierten Vorjahres-Finalisten, der das Hinspiel im Camp Nou am 24. November mit 3:0 gewonnen hatte.

"Wir wussten aus dem letzten Spiel, dass wir von Anfang an da sein müssen. Wir haben von Beginn an Druck gemacht. Dass es so schnell mit einem Tor klappt, hat niemand gedacht", freute sich Klara Bühl. "Es war einfach ein super Start ins Spiel und dann ist unser Matchplan aufgegangen." Die 24.000 Zuschauer waren begeistert.

Am Ende siegten die Bayern mit 3:1, weil sie das effektivere Team waren. Barca profitierte beim Anschlusstreffer in der 65. Minute von einem Patzer der Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs. Zu diesem Zeitpunkt stand es aber schon 3:0. Lea Schüller hatte in der 60. Minute per Kopf getroffen. "Die Bayern waren einfach effektiver vor dem Tor", räumte auch Giraldez ein.

Vor so einer Kulisse gegen Barcelona zu gewinnen, ist ein tolles Gefühl. Lea Schüller

"Es war ein toller Arbeitstag, darauf können wir sehr stolz sein", war Bayern-Coach Alexander Straus begeistert. "Die Zuschauer haben eine große Rolle gespielt. Ich habe es schon in der Coaching Zone gespürt. Es hat die Spielerinnen gepusht, sich in jeden Zweikampf zu werfen. Das bedeutet unfassbar viel für uns."

24.000 - das war die größte Kulisse, vor der die Bayern-Fußballerinnen in München jemals gespielt haben. Zum Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison hatten sich 13.000 Fans in der Allianz-Arena eingefunden. "Vor so einer Kulisse gegen Barcelona zu gewinnen, ist ein tolles Gefühl. Es war einfach überragend, wie die Fans mitgejubelt haben", freute sich Lea Schüller, die während des Spiels zweimal behandelt werden musste.

Bayern und Barcelona mit je 9 Punkten

In der Gruppe D liegen der FC Barcelona und der FC Bayern mit jeweils 9 Punkten aus vier Spielen zwar gleichauf, der spanische Meister hat jedoch die bessere Tordifferenz aufzuweisen. Am nächsten Donnerstag müssen die Bayern in Schweden beim FC Rosengard antreten, Barcelona in Portugal beim SL Benfica.