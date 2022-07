"Schub und Überzeugung": Leitl lenkt den Fokus auf den Pokal

Mitten im Chaos um die im Raum stehende Abberufung von Profi-Boss Martin Kind bereitet sich 96 auf die Erstrundenaufgabe bei Fünftligist TSV Schott Mainz vor. Hannovers Trainer erlebte zuletzt Triumph und Schmach in diesem Wettbewerb.

Nach nur einem Punkt in der Liga soll für 96 im Pokal der erste Sieg her: Stefan Leitl. picture alliance/dpa

Es ist das bestimmende Thema in Hannover in diesen Tagen: Die vom Mutterverein vollzogene Abberufung Martin Kinds als Geschäftsführer, die derzeit rechtlich auf dem Prüfstand steht und mit der sich entscheiden wird, ob das aktuelle Chaos sich zu einer elementaren Führungskrise entwickelt.

Die Frage, ob ihn das Theater um den Profi-Boss beeinflusse, wird von Stefan Leitl mit einem schlichten "Nein" beantwortet. "Für mich ist die Mannschaft entscheidend. Wir stehen in einem guten Austausch mit Sportdirektor Marcus Mann. Er hat am Donnerstag zur Mannschaft gesprochen. Ich glaube, dass da die Fragen beantwortet worden sind."

Der Trainer lenkt den Fokus auf das bevorstehende Erstrundenmatch im Pokal gegen den Oberligisten TSV Schott Mainz. Hier gelte es: "Den Fokus auf das zu legen, was ich mit meinem Trainerteam beeinflussen kann. Wir werden uns gewissenhaft auf das Pokalspiel vorbereiten. So, dass wir es gewinnen und eine Runde weiterkommen."

"Kein Risiko" bei Börner

Personell gibt es gute und schlechte Nachrichten. So sei Offensivmann Havard Nielsen nach überstandenen Wadenproblemen einsatzfähig. Leitl: "Er hat die letzten Trainingseinheiten absolviert und ein positives Feedback gegeben." Anders Julian Börner, den weiterhin eine Oberschenkelverletzung plagt. "Da will ich kein Risiko eingehen", so der Trainer, der stattdessen auf Luca Krajnc in der Innenverteidigung setzt.

Weinkauf für Zieler - Weydandt "fehlt bis auf Weiteres"

Zudem wird Leo Weinkauf für Stammtorhüter Ron-Robert Zieler das Tor hüten. Ob nur diesmal oder auch in möglichen weiteren Pokalrunden, "werden wir von Spiel zu Spiel entscheiden", sagt der Trainer. "Wichtig war, dass auch Leo dieses Spiel bekommt. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt und es sich verdient, jetzt im Tor zu stehen." Ebenfalls passen muss dagegen Stürmer Hendrik Weydandt mit einer Facettengelenksentzündung an der Lendenwirbelsäule. "Er wird bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen."

Von großer Bedeutung sei, dass man jeden Gegner respektiert, betont Leitl vor dem Gang zu dem Fünftligisten. "Das ist keine Mannschaft, die über keinerlei Erfahrung verfügt. Wir wissen, was auf uns zukommt." Der Pokal könne die Entwicklung der eigenen Mannschaft zudem durchaus positiv beeinflussen, so Leitl, der an ein Erlebnis vom Dezember 2020 erinnert, als er als Trainer des Zweitligisten Greuther Fürth im Elfmeterschießen bei einem Erstligisten triumphierte. "Es war meine Aufstiegssaison mit Fürth damals. Wir haben kurz vor Weihnachten in Hoffenheim gewonnen. Das hat uns noch einmal einen wirklichen Schub und eine Überzeugung gegeben, bis zum Ende um den Aufstieg zu spielen."

Während dieser anschließend tatsächlich glückte, umschiffte Leitl das nach dem Sprung in die Bundesliga im Pokal mit dem "Kleeblatt" erlebte Schicksal: Im Erstrundenmatch vor einem Jahr bei Nordost-Regionalligist Babelsberg gab’s für ihn die frühe Schmach, mit einem 4:5 ebenfalls im Elfmeterschießen, nachdem es zuvor in 120 Minuten für Leitls Team nur zu einem 2:2 gegen den Underdog gereicht hatte.