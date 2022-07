Schröders Warnung: "Aufpassen, dass wir uns jetzt nicht sonnen"

Trainerlegende Bernd Schröder verriet dem kicker, wie er die DFB-Frauen bei der laufenden EM sieht und wer ihm ganz großen Respekt abgenötigt hat.

Mit drei Siegen aus drei Spielen und ohne Gegentor erreichte Deutschland bei der EM das Viertelfinale, wo nun Österreich wartet. Schröder ist sich sicher, dass die DFB-Elf als "klarer Favorit" ins Halbfinale einziehen, es dabei aber nicht leicht haben wird. "Wir werden gewinnen, vielleicht mit ein, zwei Toren Unterschied, aber den Sieg werden wir uns erarbeiten müssen. Die Österreicherinnen werden um ihr Leben spielen."

Das gute Abschneiden der deutschen Nationalelf überrascht Schröder nicht, vielmehr entspreche dies "dem wahren Leistungsstand der Mannschaft - nicht mehr und nicht weniger. Wir haben eine Mannschaft, die in der Breite besser besetzt ist als andere in Europa. Aber das ist eine Momentaufnahme." Man müsse "aufpassen, dass wir uns jetzt nicht in dieser Situation sonnen", da es mit Frankreich, Spanien und Gastgeber England weitere Topteams bei dem Turnier gibt.

Großes Vertrauen hat er in Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die er "gefühlt schon seit 100 Jahren" kennt, "auch als Spielerin. Ich habe Vertrauen zu ihr - sie ist absolut die Richtige. Martina hat einen Riesenvorteil gegenüber anderen Nationaltrainern: Sie war Spielerin und Klubtrainerin. Sie hat diese Schritte voll ausgekostet. Zudem hat sie das ideale Umfeld. Hinter ihr stehen eine Menge Topleute. Martina kann ich nur das Beste wünschen."

Ich habe sehr viel Hochachtung für Marina. Sie ist ein Beispiel dafür, wie man sich durchbeißt. Bernd Schröder

Besonders großen Respekt nötigte dem ehemaligen Erfolgscoach Marina Hegering ab, die aufgrund von Fersenproblemen fest sechs Jahre raus war aus dem Profi-Geschäft, nun aber in der Abwehr eine feste Größe darstellt. "Sie war eigentlich schon weg vom Fenster. Deshalb ist das für mich die überzeugendste Leistung bislang, wie sie die Hintermannschaft zusammenhält. Ich habe sehr viel Hochachtung für Marina. Sie ist ein Beispiel dafür, wie man sich durchbeißt."

drm, Susanne Müller