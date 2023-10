Schröders neue Aufgabe: Das ist von den Deutschen in der NBA zu erwarten

Die neue NBA-Saison steht in den Startlöchern, mit dabei sind auch sechs deutsche Spieler, darunter vier Weltmeister. Was ist von ihnen zu erwarten? Eine Kurzanalyse des kicker.

Drei der Deutschen in der NBA: Daniel Theis, Dennis Schröder und Franz Wagner. NBAE via Getty Images

Schröder und sein neuer Job

Sechs deutsche Spieler sind aktuell in der besten Basketballliga der Welt angestellt, dazu gehört natürlich auch Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. Der Braunschweiger hat längst seine Tauglichkeit für diese Liga unter Beweis gestellt und konnte an der Seite von Topstars wie LeBron James oder Anthony Davis reifen und einiges dazu lernen.

Schröder entschloss sich im Sommer zu einem Wechsel zu den Toronto Raptors. Die Kanadier wurden in der vergangenen Saison Neunter im Osten, schieden dann im Play-in-Turnier gegen die Chicago Bulls aus. Sicher ein Franchise, von der keine großen Wunderdinge erwartet werden können.

Doch genau darin liegt die Chance für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Denn Schröder ist bei den Raptors als Aufbauspieler gesetzt, führt also ein NBA-Team als Kopf an. Dass er das kann, hat er bereits bewiesen. Der 30-Jährige befindet sich in herausragender Form und geht dank des WM-Titels mit reichlich Rückenwind in die neue NBA-Saison. "Ich werde dort auch nochmal gut aufmischen", versprach der Weltmeister im Rahmen der Feierlichkeiten.

Wird Franz Wagner All-Star?

Gut aufmischen wollen auch die beiden Wagner-Brüder in Orlando. Franz und Moritz befinden sich bekanntlich im selben Team und erlebten genauso wie Schröder mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft einen tollen Sommer. Selbsterklärend haben auch diese beiden mächtig Selbstvertrauen und dürften durch den großen Titel nochmal an Standing in der Mannschaft gewinnen.

Franz Wagner geht in seine dritte Saison mit den Magic und hat in seinen beiden ersten Spielzeiten komplett überzeugt. Der 22-Jährige ist fester Bestandteil der Starting Five und gehört zu den Leistungs- und Hoffnungsträgern des Franchise. Mit im Schnitt 18,6 Punkten hat der Deutsche in der vergangenen Saison zum Vorjahr (15,2 Zähler) noch einmal etwas draufgepackt. Bei ihm sind sich eigentlich alle sicher, dass die Frage nicht ist, ob er All-Star wird, sondern wann.

Bruder Moritz kommt in Orlando im Grunde dieselbe Aufgabe wie bei der deutschen Nationalmannschaft bei: Energizer von der Bank. Mit den Lakers, Washington, Boston und jetzt Orlando hat er schon einige NBA-Teams gesehen. Letztes Jahr kam er auch aufgrund von Verletzungen auf "nur" 57 Spiele. Aktuell ist er fit - und in dieser Form natürlich wichtig für Orlando, das in der vergangenen Saison als 13. die Play-offs klar verpasste.

Theis: Wie viel Einsatzzeit bekommt er?

Der vierte Weltmeister im Bunde ist Daniel Theis. Nach Stationen in Boston, Chicago und Houston landete der Center in der vergangenen Saison bei den Indiana Pacers. Das letzte Jahr lief auf Klubebene alles andere als gut für den ehemaligen Bamberger. Zunächst musste er verletzt pausieren, und als er fit war, spielte er kaum. Die Konkurrenz war zu groß, was schließlich dazu führte, dass der 31-Jährige nur sieben Spiele für die Pacers machte (sieben Punkte, 3,1 Rebounds).

Was er dem Team geben kann, ist klar: vor allem gute Defensive. Das hat Theis auch bei der WM unter Beweis gestellt, wurde von Schröder nicht umsonst als "Anker in der Defensive" bezeichnet. Starting-Center bei den Pacers ist Myles Turner, dahinter können einige Spieler wie Jalen Smith, Isaiah Jackson oder auch Obi Toppin diese Position spielen. Es bleibt abzuwarten, wie viel Einsatzzeit der Deutsche in dieser Saison bekommt.

Kleber ein verlässlicher Rollenspieler

Maximilian Kleber war bei der WM nicht dabei. Nach den scharfen Aussagen von Dennis Schröder, wofür sich der Kapitän im Nachgang entschuldigte, sagte der Dallas-Profi das Turnier ab. Somit konnte er natürlich den Sommer nutzen, um sich perfekt auf die neue Saison mit den Mavericks vorzubereiten. Seit 2017 spielt Kleber für die Mavs, ist seitdem ein wichtiger und absolut verlässlicher Rollenspieler.

In der vergangenen Spielzeit hatte er jedoch mit Verletzungen zu kämpfen und machte nur 37 Spiele. Das will der 31-Jährige in dieser Saison natürlich vermeiden und an der Seite der beiden Topstars Luka Doncic und Kyrie Irving wichtigen Input geben - sowohl defensiv als auch im Angriff mit seinem sicheren Händchen aus der Distanz.

Hartenstein machte alle 82 Spiele

Der sechste und letzte im Bunde der Deutschen in der NBA ist Isaiah Hartenstein. Der 25-Jährige spielt nach den Stationen Houston, Denver, Cleveland und den L.A. Clippers seit der vergangenen Saison bei den New York Knicks. Als Rollenspieler kam er in allen 82 Saisonspielen zum Einsatz und zog mit seinem Team als Fünfter in die Play-offs ein, wo im Halbfinale gegen die Heat Schluss war. Auch in allen elf Play-off-Spielen wurde der Center eingesetzt.

Mit im Schnitt 19,9 Minuten in der Hauptsaison dürfte Hartenstein absolut zufrieden gewesen sein. In dieser Zeit steuerte er fünf Punkte und 6,5 Rebounds bei. Natürlich würde er das gerne steigern, muss sich auf der Fünf aber hinter Mitchell Robinson anstellen.