Schröders furiose 76 Sekunden - CP3 dreht auf

Dennis Schröder und Chris Paul haben ihre Mannschaften mit starken Szenen in der Crunchtime zum Sieg geführt. Der Sieg der Dallas Mavericks endete für Luka Doncic mit einer schmerzvollen Erfahrung. Die NBA am Dienstagmorgen.

Sechs Punkte in den letzten 76 Sekunden: Als es darauf ankam, übernahm Dennis Schröder beim 98:92 bei den Cleveland Cavaliers (9:6) die Verantwortung und sicherte dem Rekordmeister den Sieg in Ohio.

Insgesamt steuerte der schon in den vergangenen Spielen stark aufspielende Schröder in Abwesenheit des verletzten Jaylen Brown als Starter 14 Punkte bei. Bester Werfer für den NBA-Rekordmeister, der nun eine ausgeglichene Bilanz aufweist (7:7), war Jayson Tatum mit 23 Punkten.

Doncic knickt um

Zu den anderen Deutschen: Daniel Theis (zehn Punkte, fünf Rebounds) kassierte beim 102:136 der Houston Rockets gegen die Memphis Grizzlies bereits die zwölfte Pleite in Serie. Franz Wagner punktete beim 111:129 der Orlando Magic in Atlanta zwar satt (19), konnte die elfte Niederlage in dieser Saison aber nicht verhindern. Sein Bruder Moritz zeigte bei seinem Kurzeinsatz einen Dunk.

Maxi Kleber fehle beim 111:101 der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets weiterhin mit einer Muskelverletzung. Für Superstar Luka Doncic endete das bereits entschiedene Spiel in der Schlussminute mit einem Schreckmoment: Der Slowene (23/8/11) knickte bei einem Abwehrversuch mit dem Knöchel um und verließ den Court unter Schmerzen - Diagnose offen. Kristaps Porzingis (29 Punkte, fünf Dreier, elf Rebounds) war bester Korbjäger der Texaner (9:4).

Neunter Sieg in Serie für die Suns

Die Phoenix Suns zählen indes weiter zu den heißesten Teams der Liga. Beim hauchdünnen 99:96 bei den Minnesota Timberwolves lief Chris Paul in Q4 so richtig heiß: Der routinierte Point Guard sammelte 19 seiner 21 Punkte im Schlussabschnitt und war nach Devin Booker (29) und dem genesenen Deandre Ayton (22/12) drittbester Scorer für die zum neunten Mal in Serie erfolgreichen Suns (10:3), die im Westen Zweiter sind hinter den Golden State Warriors (11:2).

Den Osten führen indes die Washington Wizards (10:3 nach 105:100 gegen New Orleans) knapp vor den Brooklyn Nets und Chicago Bulls (beide 10:4) an. Die Bulls bezwangen nach den Clippers bei ihrem L.A.-Trip auch die strauchelnden Lakers. DeMar DeRozan zeigte mit 38 Punkten abermals eine vorzügliche Leistung.