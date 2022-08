Schröders Einsatz in Schweden fraglich - Theis fällt aus

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss bei der WM-Qualifikation in Schweden mit einem stark ersatzgeschwächten Team antreten.

Dennis Schröder könnte für das WM-Quali-Spiel in Schweden ausfallen. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Unklar ist weiterhin, ob Kapitän Dennis Schröder am Donnerstag (18.30 Uhr) nach seiner Knöchelverletzung beim Supercup in Hamburg auflaufen kann. Sicher ausfallen wird Daniel Theis, der mit Knieproblemen zu kämpfen hat. Die weiteren NBA-Profis Isaac Bonga, Isaiah Hartenstein, Maximilian Kleber und Moritz Wagner sind sicher für den ganzen EM-Sommer raus. Franz Wagner steht von den sieben deutschen NBA-Spielern derzeit als einziger uneingeschränkt zur Verfügung.

In Stockholm geht es um einen weiteren Schritt in Richtung WM 2023. Deutschland hat fünf Siege aus der Vorrunde mitgenommen und befindet sich auf dem besten Weg, nächstes Jahr in Japan, Indonesien und auf den Philippinen dabei zu sein. Am Sonntag (15.00 Uhr) gibt es in München gegen Europameister Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic ein weiteres Spiel in der WM-Qualifikation.

Am 1. September beginnt die EM, Deutschland spielt in Köln direkt gegen Mitfavorit Frankreich.