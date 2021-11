Schröders Celtics verderben LeBron-Comeback: "Ich freue mich aufs Aufwachen"

Die Los Angeles Lakers haben beim Comeback von LeBron James deutlich in Boston verloren. Das Wichtigste vom Freitagabend in der NBA.

Nach überstandener Bauchmuskelverletzung kehrte LeBron James am Freitagabend (Ortszeit) in Boston aufs Parkett zurück. Ohne den "King" hatten die Lakers in letzter Zeit extrem gestrauchelt - auch mit ihm wurde es aber nur bedingt besser.

Nach einem guten Start in die Partie übernahmen die Celtics in Hälfte zwei das Kommando und konnten sich dabei neben Jayson Tatum (37 Punkte) und Marcus Smart (22) auch auf Dennis Schröder verlassen. Der Braunschweiger stand für Jaylen Brown in der Startformation und steuerte 21 Zähler, sechs Rebounds und sechs Assists gegen sein Ex-Team bei.

Ich freue mich mehr darauf, zu sehen, wie ich mich morgen beim Aufwachen fühle. LeBron James

Die Lakers verloren am Ende deutlich 108:130 und kassierten ihre neunte Niederlage im 17. Spiel. "Wir müssen auf jeden Fall besser spielen, unabhängig davon, wer spielt", erklärte LeBron nach seinem Comeback, bei dem er 23 Punkte erzielt hatte. "Wir haben unser System, und wir müssen es natürlich beschleunigen und besser werden, damit wir auf hohem Niveau spielen können, egal wer auf dem Parkett steht. Es gibt keinen Grund zur Panik. Aber es sollte ein gewisses Gefühl der Dringlichkeit vorhanden sein, wenn wir das Spielfeld betreten."

Angesprochen auf seinen Gesundheitszustand meinte James: "Körperlich habe ich mich okay und gut genug gefühlt, um zu wissen, dass ich meinem Körper vertrauen und heute Abend spielen konnte. Ich freue mich mehr darauf, zu sehen, wie ich mich morgen beim Aufwachen fühle. Das ist das Zeichen dafür, ob ich mit meiner Verletzung auf dem richtigen Weg bin."

Suns siegen zum elften Mal in Folge - Wagners Magic verpassen Coup

Und was war sonst noch los? Die Phoenix Suns gewannen gegen die Dallas Mavericks (erneut ohne Luka Doncic) ihr elftes Spiel in Folge, sind aber trotzdem nur Zweiter im Westen, weil die Golden State Warriors auch ohne den geschonten Stephen Curry in Detroit die Oberhand behielten.

Im Osten sind die Orlando Magic knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Franz Wagner (17 Punkte) und Co. führten in Brooklyn zur Pause bereits mit neun Punkten, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Bei den Nets hatte Kevin Durant wegen einer Schulterverletzung gefehlt, dafür übernahm James Harden nach einer schwachen ersten Hälfte das Kommando und kam am Ende auf 36 Punkte.