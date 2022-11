Schröder wird nach Lakers-Fiasko deutlich: "Wir haben das verkackt"

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers eine denkwürdige Niederlage hinnehmen müssen. Das hinterlässt bleibenden Eindruck beim Deutschen.

Es sah nach einem gemütlichen Basketball-Abend aus, nach dem sechsten Sieg in den vergangenen sieben Spielen und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Doch was die Los Angeles Lakers nach einer 101:84-Führung rund zehn Minuten vor Schluss zu Hause gegen die Indiana Pacers auf dem Parkett fabrizierten, ließ so manchen Basketball-Experten staunend zurück. Und auch die Protagonisten auf dem Court taten sich schwer mit Erklärungen nach der Buzzerbeater-Niederlage, die Pacers-Rookie Andrew Nembhard per Sirenen-Dreier perfekt gemacht hatte.

"In der Defensive haben wir keine Rebounds mehr geholt, und in der Offensive haben wir den Ball nicht mehr bewegt. Wir haben viel zu langsam gespielt", sagte ein ernüchterter Schröder der dpa über den Einbruch in den Schlussminuten und angesichts dieses bitteren 115:116, das die Lakers quittieren mussten. "Das ist mit die schlechteste Niederlage meiner Karriere. (...) In keiner Liga darf man das abgeben, das ist inakzeptabel. Wir haben das verkackt", führte der deutsche Point Guard weiter aus, der nach seiner Verletzung abermals in der Starting Five des Rekord-Champions stand.

"King" James kommt zu spät

Lakers-Rückkehrer Schröder verbuchte acht Punkte, vier Vorlagen und drei Rebounds, die zwölfte Saisonniederlage bei nur sieben Siegen verhindern konnte der ehemalige Braunschweiger, der bei der EM mit der DBB-Auswahl stark aufspielte und Bronze holte, freilich nicht mehr.

Schwacher Trost: Bester Werfer dieser denkwürdigen Partie war Lakers-Star Anthony Davis mit 25 Punkten. Basketball-Legende LeBron James kam zwar auf 21 Zähler, konnte Nembhards entscheidenden Wurf allerdings nicht verhindern.