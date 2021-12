Schröder wird ausgepfiffen und kassiert Niederlage bei Lakers-Rückkehr

Dennis Schröder hat bei seiner Rückkehr nach Los Angeles mit den Boston Celtics gegen die Lakers mit 102:117 klar verloren.

Im ersten Spiel im Staples Center seit seinem Abschied nach nur einer NBA-Saison für die Lakers kam der 28-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) auf zehn Punkte, fünf Vorlagen und einen Rebound - und er wurde bei vielen seiner Aktionen von den Zuschauern ausgepfiffen. Von sechs Versuchen aus dem Spiel traf er nur einen.

Das Duell der beiden NBA-Rekordmeister - beide Teams haben je 17 Meisterschaften gewonnen - war bis zur Pause ausgeglichen, ehe die Lakers im dritten Viertel auf 19 Punkte Vorsprung davon zogen. Superstar LeBron James kam auf 30 Punkte. Bei den Celtics war Jayson Taytum mit 34 Zählern der erfolgreichste Werfer. Die ersten 14 Punkte für Boston erzielte er alle selbst.

Zuvor hatten die Dallas Mavericks ihr Heimspiel gegen die Brooklyn Nets 99:102 verloren und haben nach der dritten Niederlage in Serie nun wieder eine negative Bilanz. Luka Doncic war mit 28 Punkten bester Werfer der Partie, bei den Nets kam Kevin Durant auf 24 Punkte. Maxi Kleber blieb in 13:36 Minuten ohne Punkt. Die Mavericks rutschten in der Western Conference hinter die Lakers und stehen nicht mehr auf einem direkten Playoff-Platz.