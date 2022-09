Schröder: "Wir haben uns eine Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Finale bei der Heim-EM verpasst. Die Niederlage schmerzt besonders, weil es das DBB-Team durchaus in der Hand gehabt hatte, zu gewinnen.

Dennis Schröder legte am Freitag 30 Punkte auf. IMAGO/camera4+

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Es war ein kräftezehrendes Ringen, das sich Deutschland mit Spanien im Halbfinale geliefert hatte. Jeden Korberfolg mussten sich Kapitän Dennis Schröder und Co. gegen den Weltmeister hart erkämpfen. Der Finaleinzug war im Bereich des Möglichen. Sechs Punkte Vorsprung hatte die deutsche Mannschaft bei Beginn des Schlussviertels. "Wir haben uns eine Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen", sagte Schröder - was die Niederlage für die Gastgeber am Ende allerdings noch frustrierender machte.

Schröder selbst hatte wieder viel Verantwortung übernommen und hatte das Team an diesem Abend mit 30 Punkten und acht Assists angeführt. "In der ersten Hälfte habe ich viel machen können, aber Spanien hat Wege gefunden, um mich langsam zu machen", sagte der Braunschweiger, der zu den L.A. Lakers zurückkehren wird. Das übertrug sich auf sein Team. "Wir waren etwas langsam im vierten Viertel."

Du darfst im Halbfinale keine 96 Punkte zulassen, da haben wir das Spiel verloren. Johannes Voigtmann

Bundestrainer Gordon Herbert sprach vom verlorenen "Momentum". "Wir haben einige einfache Würfe abgegeben. Der Wendepunkt war am Ende des dritten und zu Beginn des vierten Viertels. Da hatten wir einige schwere Minuten", ging der 63-Jährige auf den Spielverlauf ein. "Wir sind in ein Loch gefallen."

Spanien nutzte den deutschen Durchhänger eiskalt aus, stand am Ende der letzten zehn Minuten bei 30 Punkten und zog den Deutschen endgültig den Zahn - auch weil beim DBB-Team bei den defensiven Rebounds wenig ging. Nur 15 sammelten Daniel Theis & Co. im gesamten Spiel, insgesamt lag man bei 28 Rebounds, die Spanier sammelten fünf mehr. Ein Muster, das sich schon in vorherigen Spielphasen gezeigt hatte. Immer, wenn die Deutschen scheinbar einen Weg gefunden hatten, die Spanier zu knacken, stellten die sich auch durch geschicktes Coaching von Routinier Sergio Scariolo (61) darauf ein. Der Italiener hatte die Deutschen zunächst mit einer Match-up-Zone überrascht und später dann mit Alberto Dias als "Manndecker" von Schröder einen weiteren Trumpf aus dem Hut gezaubert.

Und offensiv schlug der dreimalige Europameister eiskalt zu, verzeichnete bisweilen eine Feldwurfquote von um die 70 Prozent, angeführt von Point Guard Lorenzo Brown, der 29 Punkte aufs Scoreboard brachte. "Weite Strecken haben wir defensiv nicht so richtig die Intensität gehabt und das Pick'n'Roll mit Brown gar nicht verteidigt bekommen. Dann haben die Spanier zum richtigen Zeitpunkt ein paar Würfe getroffen und wir sind so ein bisschen hinterhergelaufen", bilanzierte Johannes Voigtmann. "Offensiv kannst du nicht erwarten, dass du jedes Mal 110 Punkte machst. Aber du darfst im Halbfinale keine 96 Punkte zulassen, da haben wir das Spiel verloren."

"Jetzt tut es gerade weh, aber wir haben ja noch ein Spiel am Sonntag", sagte ein bitter enttäuschter Franz Wagner. Das Spiel um Platz drei gegen Polen, das sich im ersten Halbfinale des Tages gegen Frankreich blamierte, bietet die Chance, die von Herbert als Ziel erklärte Medaille noch zu gewinnen - und das Turnier mit einem Erfolg und versöhnlichen Abschluss zu beenden. "Ich bin stolz auf die Mannschaft", zog Schröder schon ein erstes Fazit und ging nochmal auf die Siegchance gegen Spanien ein: "Dass wir uns mit diesem Kaliber messen können, sagt viel über uns aus."