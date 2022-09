Schröder: "Wir haben echt nicht diszipliniert gespielt"

Deutschland hat sich im Achtelfinale gegen Montenegro durchgesetzt. Die Leistung gegen den Underdog gibt aber Rätsel auf.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Die deutsche Mannschaft darf weiter von der ersehnten Medaille bei der Heim-EM träumen. Das ist die gute Nachricht nach dem Achtelfinale gegen Montenegro in Berlin. Und doch verlangt der 85:79-Sieg eine gründliche, kritische Analyse. Denn nachdem die DBB-Auswahl zwei starke Viertel gespielt hatte und mit einer 48:24-Führung in die Halbzeit gegangen war, schenkte sie die komfortable Führung nach der Pause fast noch her. Bis auf drei Punkte kam Montenegro in der Schlussphase nochmal heran, der deutsche Viertelfinal-Einzug geriet plötzlich ins Wanken.

"Es ist immer schwierig. Klar, du bist mit 24 vorne in der Halbzeit. Du weißt, das Spiel ist gewonnen, wenn du die nächsten fünf Minuten gut spielst. Aber das haben wir nicht getan", ärgerte sich Johannes Thiemann. "Die haben viele Dreier genommen, ohne Druck haben sie die getroffen. Und dann ist es auf einmal ein knappes Spiel. Da müssen wir einen besseren Job machen."

Zwar reichte es am Ende zum fünften Sieg bei diesem Turnier - so viele hat ein deutsches Team bei Europameisterschaften seit 2007 nicht mehr eingefahren -, aber die 55 Punkte, die das DBB-Team Montenegro in der zweiten Hälfte erlaubte, schmerzen. "Das können wir auf jeden Fall besser machen und da werden wir auch nochmal mit dem Trainer drüber sprechen", kündigte Thiemann Ursachenforschung für den Einbruch an.

Jeder ist professionell genug um zu wissen, was zu tun ist, um Siege einzufahren. Dennis Schröder

"Ich weiß auch nicht. Im Endeffekt haben wir den Sieg geholt, das freut uns. Aber wir haben echt nicht diszipliniert gespielt. Das schauen wir uns im Video nochmal an und gucken, wie wir in diesen Situationen besser werden", bestätigte ein nachdenklicher Dennis Schröder, der mit 22 Punkten Topscorer der Gastgeber war. Der DBB-Kapitän hatte das Spiel gegen Ende an sich gezogen, versucht, seine Teamkollegen mitzuziehen. Es gelang ihm, allerdings mit viel Kraftaufwand. "Jeder ist professionell genug um zu wissen, was zu tun ist, um Siege einzufahren", lobte der Braunschweiger seine Kollegen.

Das war tatsächlich auch das, was Trainer Gordon Herbert nach "zwei unterschiedlichen Hälften" mit "verlorenem Momentum" während des Spielverlaufs als besonders positiv herausstellte: "Man muss den Spielern Respekt zollen - sie haben einen Weg gefunden."