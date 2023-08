Schröder vor dem Japan-Spiel: "Es wird ein Dogfight"

Mit einer aufgeheizten Atmosphäre müssen die deutschen Basketballer beim WM-Auftakt in Okinawa rechnen. Klarer Favorit sind sie dennoch.

Der Kapitän erwartet eine knifflige Aufgabe und ordentlich Gegenwehr, wenn die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am Freitag (14.10 Uhr MESZ, TV: "MagentaSport") gegen Gastgeber Japan in die WM startet. "Es wird ein 'Dogfight'", sagte Dennis Schröder bei der Pressekonferenz am Donnerstag und rechnet mit Tausenden einheimischen Basketball-Fans in der Okinawa Arena, "die Japan anfeuern" werden. Das Gegenmittel? "Wir wollen uns 40 Minuten lang messen und den Sieg holen", sagte Schröder, dessen Backup Justus Hollatz inzwischen wieder fit ist.

Mit einem Sieg wollen die deutschen Korbjäger ihre Ambitionen unterstreichen und ein erstes Zeichen auf ihrer Medaillenjagd setzen. Dass es 2019 bei der letzten WM in China nicht funktioniert und der DBB schon in der Gruppe gescheitert ist, ficht Schröder nicht an: "Warum redet jeder von 2019? Letztes Jahr haben wir eine Medaille gewonnen, davon redet keiner. Wir wollen den Ton setzen für das gesamte Turnier." Japan sei "ein großartiges Team", die deutsche Auswahl allerdings "bereit".

Dem großartigen Team fehlt indes sein Anführer. Rui Hachimura von den Los Angeles Lakers hat sich gegen eine WM-Teilnahme im Heimatland entschieden. Mit Yuta Watanabe von den Phoenix Suns bleibt den Hausherren somit nur ein NBA-Profi im Aufgebot.

Beschauliche Inselwelt - "Hier für etwas Großes"

In der schweren Gruppe E wäre ein Starterfolg von großem Vorteil, gegen Mitfavorit Australien und Geheimtipp Finnland wird es danach nicht leichter werden. Und nur die zwei besten Teams ziehen weiter in die Zwischenrunde.

Klar ist aber auch, so Schröder: "Wir sind hier für etwas Großes." Die Bronzemedaille bei der EM in Deutschland im vergangenen Jahr soll schließlich kein Zufall gewesen sein.

Der Schauplatz Okinawa indes sorgt für Wohlfühlatmosphäre beim deutschen Tross. Während die anderen Topteams wie die USA, Spanien oder Frankreich sich in den Metropolen Manila und Jakarta tummeln, geht es dem DBB-Team in der beschaulichen, südjapanischen Inselwelt gut. "Es ist großartig für uns und unseren Verband. Meine Familie ist hier, wir genießen die Zeit. Auch am Strand, wo wir herumgehen. Es ist ein schönes Land", kommentierte Schröder.