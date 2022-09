Schröder und die Schwankungen: "Wieder nicht gut"

Dennis Schröder führt die Basketball-Nationalmannschaft als Kapitän an. Sportlich hat der NBA-Star aber auch nach dem dritten Gruppenspiel noch Luft nach oben.

Von der Basketball-EM in Köln berichten Frederik Paulus und Carsten Schröter-Lorenz

Zwischen Genie und Wahnsinn bewegte sich Schröder auch beim 109:107-Sieg in doppelter Verlängerung gegen Litauen. Mit einer Feldwurfquote von 37 Prozent (10/27) blieb der Braunschweiger auch gegen die Balten weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück, hielt sein Team aber auch in den entscheidenden Phasen ganz im Stile eines Führungsspielers auf Kurs. "Meine Leistung war wieder nicht gut. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass wir gewinnen", gab sich Schröder einmal mehr selbstkritisch.

Dennis ist unser Anführer. Maodo Lo

Doch auch wenn der 28-Jährige noch zu häufig, weil zu oft ertraglos bei diesem Turnier, Punkte durch Einzelleistungen erzwingen will, spielt Schröder eine tragende Rolle im Nationalteam. Nachdem Bundestrainer Gordon Herbert Robin Benzing aus dem Kader gestrichen hatte, machte er Schröder zu dessen Nachfolger. Angesichts so mancher Eigensinnigkeit des polarisierenden Stars ein gewisses Wagnis - das bislang aber voll aufgeht.

Schröder geht voran, auch dann, wenn ihn Herbert auf die Ersatzbank setzt, von wo aus er seine Mitspieler gestenreich unterstützt. „Dennis ist unser Anführer. Er ist Dreh- und Angelpunkt unserer Mannschaft, defensiv und offensiv. Er ist auch erfahrener geworden über die Jahre", sagt Maodo Lo. "Dennis ist einer der besten Point Guards in Europa, sogar weltweit", betont der Berliner. "Basketball-Deutschland kann sich glücklich schätzen, einen Dennis Schröder zu haben."

Aktuell weist der NBA-Star allerdings deutliches Steigerungspotenzial auf und kann in den zwei verbleibenden Gruppenspielen gegen Slowenien und Ungarn idealerweise Anlauf nehmen für das Achtelfinale am Samstag in Berlin (18 Uhr, Gegner noch offen), für das sich die DBB-Auswahl schon sicher qualifiziert hat. „Dass wir das erreicht haben, ist Wahnsinn", so Schröder: „Das bedeutet uns viel bei so einer toughen Gruppe, die wir hatten." Gegen Slowenien geht es aber noch um den Gruppensieg, der mutmaßlich für etwas leichtere Gegner in der K.-o.-Runde sorgt.