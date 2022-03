Schröder und die Entscheidung für Büskens: "Wir spüren die Kraft von Mike"

Tag 1 nach der Bekanntgabe von Mike Büskens als Schalker Übergangstrainer bis zum Saisonende: Sportdirektor Rouven Schröder begründet die Entscheidung für das Urgestein und spricht über die Pläne für den Endspurt und den Sommer.

Chef-Couch statt Chef-Coach: Seine ersten Einheiten als neuer Schalker Trainer wird Mike Büskens vom heimischen Sofa aus beobachten müssen, noch hindert ihn eine Corona-Erkrankung an der direkten Arbeit mit dem Team. Die Überzeugung für das Urgestein sei aber unabhängig von dessen kurzfristigen Ausfall getroffen worden, bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Presserunde am Dienstag und hofft: "Optimal wäre es, wenn er mit seiner Aura beim Spiel am Samstag in Ingolstadt wieder da ist. Aber es gibt auch ohne ihn kein Alibi und keine Ausreden."

Die, mögliche Relegationsspiele ausgeklammert, neuntletzte Partie der laufenden Zweitliga-Saison soll der Auftakt für eine Aufholjagd werde. Den Impuls mit der Entlassung von Dimitrios Grammozis sei "keine Bauchentscheidung gewesen", sondern vielmehr "ein Entwicklungsprozess", sagte Schröder.

Die interne Beförderung Büskens statt einer vermeintlich großen Lösung mit einem komplett neuen Trainer begründete der Sportdirektor: "Für uns war klar, dass dieser Weg der richtige ist, wir spüren die Kraft von Mike." Zwar habe die sportliche Führung "extern immer einen Überblick, aber wir haben Mike angesprochen und er musste nicht überzeugt werden".

Dass Büskens als Mitglied des bisherigen Trainerteams von Dimitrios Grammozis ja Teil der bisher unter den Erwartungen gebliebenen Saison ist, weiß natürlich auch Schröder. Er betont aber, dass dessen Einflussnahme bisher eher gering war. "Der Chef-Trainer hat sein Hoheitsgebiet, als Assistenztrainer ist man Zulieferer, nicht Umsetzer". "Buyo", wie Büskens auf Schalke genannt wird, habe "dem Trainer loyal zugearbeitet und kann jetzt deutlich mehr Einfluss nehmen, er spricht vor der Mannschaft mit seiner Gestik und Mimik, der Fokus liegt auf ihm". Und mit "seiner ureigenen Art, mit Schalke Pur kann er Dinge umsetzen, Weichen nach links, rechts, vorne und hinten stellen".

Henzler wieder Torwarttrainer

Ihm zur Seite wird als Co-Trainer Matthias Kreutzer stehen, ein weiterer Assistent wird noch gesucht. Die Stelle des ebenfalls freigestellten Torwarttrainers Will Coort übernimmt erneut Simon Henzler, der diese Position bereits bis Sommer bei Schalke besetzt hatte. "Wir haben an seiner Person inhaltlich und menschlich nie gezweifelt. Er steht noch bei uns unter Vertrag und wird sich wieder einbinden. Er kennt Schalke, er brennt darauf, auf diesem Weg mitzuhelfen", sagt Schröder.

Ob die Demission von Grammozis zu spät kam, müsse der restliche Saisonverlauf zeigen, sagt der 46-Jährige: "Der Auftritt der Mannschaft wird bewerten, ob es ein guter Schachzug war. Am 15. Mai wissen wir, ob es die richtige Entscheidung und der richtige Zeitpunkt war. Wir sind davon überzeugt." Denn angesichts von sechs Zähler Rückstand auf Platz drei sei nun der Punkt gewesen, "einen Impuls zu setzen, wenn man einen setzen will".

Bis Sommer und nicht länger wird Büskens versuchen, den direkten Wiederaufstieg doch noch zu schaffen. Danach kommt in jedem Fall ein neuer Coach. "Es gibt Gedankengänge", verrät Schröder, "aber da sind wir jetzt noch einen Schritt zu weit".