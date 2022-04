Schröder und Büskens bestätigen: Cheftraineramt kommt nicht infrage

Gewinnt Schalke am Samstag gegen Bremen, würde S04 den aktuellen Tabellenzweiten auf fünf Punkte distanzieren. Vor der Partie sprach Mike Büskens über den Gegner, das Personal - und auch einen Satz über seine Zukunft.

Ein paar Fragezeichen stellen sich noch vor dem Topspiel hinsichtlich des Personals. Büskens beantwortete jede ausführlich, teils hatte der Schalker dabei den Schalk im Nacken. Thomas Ouwejan? "Er hat Lauftraining absolviert, das sah rund aus. Allerdings müssen wir in der finalen Phase der Meisterschaft abwägen: Wie viel riskieren wir?" Bei Andreas Vindheim hatte "Buyo" weniger Positives zu vermelden. Der langzeitverletzte Norweger hatte beim 5:2 in Darmstadt sein Comeback gefeiert, unter der Woche aber einen Schlag auf das Schienbein erlitten. Er konnte am Donnerstag nicht trainieren, "wir müssen schauen", ließ Büskens einen Einsatz offen.

Der ist am Sonntag so oft in die Kurve gelaufen, da wollten wir sein Pensum ein bisschen zurücknehmen. Mike Büskens über Marius Bülter

Um den Dreifachtorschützen aus dem Darmstadt-Spiel, Marius Bülter, müsse man sich hingegen keine Sorgen machen. "Das war eine Form der Belastungssteuerung. Der ist am Sonntag so oft in die Kurve gelaufen, da wollten wir sein Pensum ein bisschen zurücknehmen."

Werder Bremen wird sich auf eine ordentliche Kulisse gefasst machen müssen. Erstmals seit 17. Januar 2020 wird die Arena wieder ausverkauft sein, was Sportdirektor Rouven Schröder als "elektrisierend" bezeichnete. Auch Büskens war die Vorfreude anzumerken: "Das ist fantastisch. Die Kartennachfrage in meinem Umfeld war riesig. Es ist schön zu sehen, wie geschlossen dieser Verein in der jetzigen Phase ist."

Dem routinierten Sturmduo Füllkrug/Ducksch dürfte das volle Haus ziemlich kalt lassen, sie gilt es natürlich im Auge zu behalten. "Sie harmonieren sehr gut miteinander. Füllkrug ist eher der robustere Spieler, Ducksch immer auf der Suche nach einer perfekten Abschlussposition", sagte Büskens.

Füllkrug hatte auch im Hinspiel eine entscheidende Rolle gespielt. Der Angreifer verwertete in der 99. Minute einen unberechtigten Strafstoß, der Schalke natürlich übel aufstieß. Für Büskens ist das aber kein Thema mehr. "Wir werden den Elfmeter nicht mehr ausgraben", sagte er klipp und klar.

Büskens wird definitiv nicht Cheftrainer

Keinen Interpretationsspielraum ließen Schröder und Büskens auch bei der Zukunft des Interimstrainers - selbst, wenn es klappen sollte mit dem Aufstieg. "Wir wissen, was wir an Buyo haben", sagte Schröder, mit dem S04 alle fünf Spiele gewonnen hat. "Es gibt von Anfang an eine klare Absprache. Es ist klar, dass es im Sommer mit Mike Büskens weitergeht, aber nicht als Cheftrainer. Anschließend fragte er direkt bei Büskens nach, ob er das so richtig wiedergegeben habe. Büskens: "Ich glaube, so habe ich es dir immer gesagt."

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III Zum Ausklang der Osterfeiertage empfehlen führende Ärzte und Apotheker eine kräftige Dosis KMD auf die Ohren! In der neuen Folge feiert nicht nur Alex Schlüter seine Wiederauferstehung, sondern auch Rouven Schröder seinen bereits dritten Auftritt im Podcast eures Vertrauens! Der Schalker Sportdirektor spricht über das irre Aufstiegsrennen in der 2. Liga, die Mammutaufgabe Kaderplanung bei S04 im vergangenen Sommer und die großen Belastungen, die der Job "Sportdirektor im Profi-Fußball" mit sich bringt. Davor reden Benni und Alex noch ausführlich über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag und mit kicker-Reporter Carlo Wild über die aktuelle Lage beim FC Bayern München. Besonderes Angebot von unserem Partner Tipico zum kommenden Spieltag: Für Neukunden gibt es eine 5€-Gratiswette und einen 100%-Bonus zum Spiel Bayern gegen Dortmund. Einfach bis zum Anpfiff registrieren, verifizieren und einzahlen und ihr erhaltet die 5€-Gratiswette im Laufe der ersten Halbzeit. Zusätzlich gibt es bis zu 100€ als Bonus. Alle weiteren Infos findet ihr unter https://sports.tipico.de/promo/bayern-dortmund-promo/. KMD #126 - Robin Knoche 11.04.2022 KMD #125 - Marius Wolf 04.04.2022 KMD #124 - Danny Röhl 21.03.2022 KMD #123 - Bernhard Peters 14.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

