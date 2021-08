Schröder über mögliche Abgänge: "Inhalte werden konkreter"

Harit, Kabak, Mascarell und Nastasic sollen und wollen den FC Schalke 04 unbedingt noch verlassen, bislang gab es aber kaum mehr als Gerüchte über etwaige Interessenten. Nun werden "die Inhalte konkreter", sagt Sportdirektor Rouven Schröder.

Der FC Schalke 04 ist in Sachen Kader-Umbau schon weit, sehr weit sogar. 13 Akteure hat der Verein in diesem Sommer bereits neu unter Vertrag genommen. Getrennt hat er sich insgesamt schon von 22 Spielern - eine stattliche Anzahl, keine Frage, doch das soll weiterhin nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Immer noch ganz oben auf der Verkaufsliste: Die Top-Verdiener Amine Harit, Ozan Kabak, Omar Mascarell und Matija Nastasic - allein dem Serben stünde zusätzlich zu seinem Millionengrundgehalt eine Prämie in Höhe von 30.000 Euro pro Punkt zu (der kicker berichtete exklusiv). Bislang hat sich bei keinem Kandidaten ein Wechsel ernsthaft angebahnt, Vieles bewegte sich lediglich im Bereich der Spekulationen. Sportdirektor Rouven Schröder deutete am Dienstag aber Bewegung an. "Nicht nur die Gerüchte werden konkreter, sondern auch die Inhalte", sagte er, um einschränkend hinzuzufügen, dass es "noch nicht so konkret" sei, um nun "in die finale Phase" gehen zu können.

Kabaks Abgang wäre ein finanzieller Segen

Für Nastasic interessiert sich vor allem dessen Ex-Klub AC Florenz. Der Spanier Mascarell könnte sich ein Engagement in seinem Heimatland vorstellen, Kabak liebäugelt in erster Linie mit einem Wechsel nach England, während Galatasaray Istanbul wohl wegen Harit angeklopft hat. Am 31. August schließt das Transferfenster. "Das werden noch schöne drei Wochen", sagt Schröder, der für alle vier Spieler eine Ablöse aushandeln will. Am lukrativsten wäre ein Abschied Kabaks. Er könnte bis zu 15 Millionen Euro einbringen.

Behalten wollen die Schalker eigentlich Matthew Hoppe, den sie als geeignete Alternative für den Angriff sehen. Der Sieg beim Gold Cup mit den USA könnte auf dem internationalen Markt aber Begehrlichkeiten geweckt haben. Schröder wäre nicht abgeneigt, über einen Wechsel zu verhandeln - wenn die Ablösesumme stimmt. Den Weg nach Gelsenkirchen können sich allerdings im Moment jene Interessenten sparen, die den 20-Jährigen trainieren sehen wollen: Er fehlt derzeit wegen Magen-Darm-Problemen und wird wohl auch noch das Spiel am Freitag gegen Erzgebirge Aue (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen.