Schröder über EM: "Ich werde mir das nicht entgehen lassen"

Ob Dennis Schröder in den beiden WM-Qualifikationsspielen vor der Basketball-EM aufläuft, steht noch nicht fest. Für das Heim-Turnier gab der Kapitän aber inzwischen Entwarnung.

Dennis Schröder will an der Heim-EM teilnehmen. IMAGO/Baering

Beim Training am Mittwoch in Stockholms großer Mehrzweckhalle Hovet fehlte Schröder erwartungsgemäß. Die Reise von Hamburg nach Schweden hatte der neue DBB-Kapitän und NBA-Profi gar nicht erst angetreten. Am Freitag war er im Halbfinale des Supercups gegen Tschechien umgeknickt, gab aber - anders als NBA-Kollege Daniel Theis - für die Heim-EM schon Entwarnung: "Ich werde mir das nicht entgehen lassen."

Sogar ein kurzfristiger Einsatz gegen Schweden beim wichtigen Auftaktmatch der zweiten WM-Qualifikationsrunde ist noch nicht vom Tisch - klar ist aber auch, dass beim DBB niemand das Risiko eingehen würde, Schröders Verletzung durch einen zu frühen Einsatz noch zu verstärken und damit die EM-Teilnahme in Gefahr zu bringen. Ein Ausfall des Point Guards wäre wohl kaum zu kompensieren.

Die Liste der fehlenden potenziellen Leistungsträger ist ohnehin lang: Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Moritz Wagner (Orlando Magic) sowie Euroleague-Champion Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) haben beispielsweise abgesagt. Und über allem droht der Ausfall von Theis (Knieprobleme).

Eine schwierige Gemengelange. Schließlich sind die Erwartungen an das Nationalteam, erst recht nach dem blamablen Vorrunden-Aus vor drei Jahren bei der WM in China, groß. Und dann stehen vor der Heim-EM auch noch zwei wichtige WM-Quali-Spiele an. Bundestrainer Gordon Herbert schob alle Kaderplanungen und Personalsorgen demonstrativ zur Seite. "Wir konzentrieren uns voll auf die Partie gegen Schweden. Denn unser erstes Ziel ist es, uns möglichst schnell für den World Cup im kommenden Jahr zu qualifizieren", sagte der Kanadier, "es wird eine echte Herausforderung für uns."