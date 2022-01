Schröder stark verbessert - Lakers hadern mit der Defense

Dennis Schröder zeigt eine stark verbesserte Leistung, Franz Wagner stellt einen neuen Bestwert auf, und die Lakers haben defensiv Probleme: Das brachte die NBA in der Nacht.

Auch dank einer stark verbesserten Leistung von Nationalspieler Dennis Schröder haben die Boston Celtics den dritten Sieg in Serie geholt. Der Braunschweiger kam beim 119:100 gegen die Indiana Pacers am Mittwochabend (Ortszeit) auf 23 Punkte. Mehr hatte er zuletzt vor einem Monat erzielt, in den beiden vergangenen Spielen war er nur auf einstellige Werte gekommen. Noch besser punkteten - wie eigentlich fast immer - Jaylen Brown (34 Zählte) und Jayson Tatum (33).

Die Celtics haben durch den Sieg nun wieder eine ausgeglichene Bilanz von je 21 Siegen und Niederlagen, stehen im Kampf um die Play-off-Plätze der Eastern Conference aber weiter stark unter Druck. Im Topspiel des Tages gewannen die Brooklyn Nets 138:112 gegen die Chicago Bulls und verkürzten den Rückstand an der Tabellenspitze.

Lakers-Defensive bereitet Sorgen

Apropos ausgeglichene Bilanz. Diese weisen aktuell auch die Lakers im Westen vor. 21 Siege und 21 Niederlagen stehen nun zu Buche für das Team um LebBron James. Zwar lieferte der "King" gewohnt stark ab und war mit 34 Punkten Topscorer der Partie, die Probleme von L.A. lagen allerdings woanders. "Im zweiten Spiel in Folge hat uns unsere Defensive im Stich gelassen. Wir müssen herausfinden, was da los ist - und es besser machen", forderte Coach Frank Vogel. Beim 116:125 letzte Nacht in Sacramento ließen die Lakers wie schon im Spiel zuvor gegen Memphis (119:127) einfach zu viele Punkte zu.

Speziell im dritten Viertel (23:40) konnte Los Angeles nicht mithalten. "In dieser Saison geht es immer hoch und runter, deswegen stehen wir auch bei einer ausgeglichenen Bilanz", erklärt James. "Im dritten Viertel heute war ihr Tempo zu viel für uns, das haben wir nicht unter Kontrolle gekriegt." Aktuell befinden sich die Lakers auf dem siebten Platz im Westen und laufen Gefahr, ins Play-in-tournament zu müssen.

Neuer Karrierebestwert für Wagner

Maxi Kleber verlor mit den Dallas Mavericks 85:108 gegen die New York Knicks, den Orlando Magic half auch der Karrierebestwert von zehn Vorlagen von Franz Wagner und dessen 14 Punkte beim 106:112 gegen die Washington Wizards nicht. Daniel Theis holte mit den Houston Rockets dagegen ein 128:124 gegen die San Antonio Spurs.