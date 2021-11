Schröder stärkt Grammozis - Schalke-Trainer erklärt eklatante Fehler

Dimitrios Grammozis ist schon von so manchem Schalke-Fan angezählt worden - Sportdirektor Rouven Schröder aber stärkte seinen Trainer nach dem 2:4 gegen Darmstadt.

"Tausend Freunde, die zusammensteh'n", sangen die von Schröder explizit gelobten Schalker Fans wie immer vor dem Anpfiff. Der Sportdirektor selbst pochte nach dem Schlusspfiff am "Sky"-Mikrofon genau darauf: "Wir werden zusammenstehen."

Gerichtet war diese Parole natürlich in die Richtung von Trainer Dimitrios Grammozis, dessen Mannschaft es gegen teils unwiderstehliche, teils eiskalte Darmstädter in eigenem Ballbesitz erneut nicht gelang, wirklich zündende Ideen zu entwickeln.

Grammozis erklärt die eklatanten Fehler

Dennoch glaubt Schröder, der immerhin zwei Schalker Tore gesehen hat, dass das Heimspiel - Schalkes wettbewerbsübergreifend dritte Niederlage in Serie - auf andere Weise verloren wurde: "Das Spiel hat gezeigt, dass wir es mit weniger Fehlern auch für uns hätten entscheiden können", fand der 46-Jährige, der wie sein Trainer die eklatanten "Fehler im Spielaufbau" bemängelte.

Diese erklärte Grammozis so: "In der Spieleröffnung haben wir uns verloren. Wir haben den Ball zu sehr in der eigenen Hälfte gehalten und wollten es zu sehr erzwingen. Heute haben wir mehr mit dem Herzen gespielt", so der Coach, dessen Klub nach der Länderspielpause gegen Bremen eine "gute Leistung" (Schröder) benötigt.

Besonders in einem Punkt machte Schalkes Sportdirektor einen ziemlich glaubwürdigen Eindruck. Ob es denn schon die berühmt-berüchtigte Trainerdiskussion gebe, wurde Schröder gefragt. Seine unmissverständliche Antwort: "Nein."