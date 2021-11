Schröder: "Nicht das große Ganze in Frage stellen"

Die zwei Niederlagen bei 1860 München und in Heidenheim hängen Schalke auch in der neuen Trainingswoche nach. Sportdirektor Rouven Schröder will kritisch die Lehren daraus ziehen, aber die Ruhe behalten.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder will nach zwei Niederlagen in Folge keine Grundsatzdiskussion führen. imago images/Team 2

Das vermeidbare Pokalaus beim Drittligisten und der ebenso vermeidbare Liga-Ausrutscher auf der schwäbischen Alb haben im Schalker Umfeld die kritischen Stimmen wieder lauter werden lassen, über die beiden Rückschläge geht die Diskussion schnell ins Grundsätzliche. Das aber möchte Rouven Schröder nicht zulassen.

"Wir wollen diese Gier haben, dass wir bei nach solchen Spielen nicht zufrieden sind, ohne dabei das große Ganze in Frage zu stellen", sagte der Sportdirektor in einer Medienrunde am Montag. Die beiden Partien würden durchaus kritisch aufgearbeitet: "Wir müssen intern klar sagen, dass es an dem Tag zu wenig war und daraus die Lehren ziehen."

Aber auf der Basis zweier schlechter Partien nach zuvor vier Siegen in Folge Grundsatzdiskussionen führen möchte Schröder eben nicht. "Es ist wichtig, dass wir Probleme kritisch beäugen, aber die Ruhe behalten, uns nicht von negativen Schwingungen leiten lassen und das in die richtige Bahn zu lenken", sagt er: "Wir nehmen die Spieler in die Pflicht und lassen keine Selbstzufriedenheit zu. Wir haben die Antennen draußen."

Schröder: "Es ist klar, dass wir auch mal Spiele verlieren werden"

Die 2. Liga sei für den Absteiger kein Selbstläufer: "Es ist klar, dass wir auch mal Spiele verlieren werden, wir müssen uns alles hart erarbeiten." Und dazu gehört eben auch die Aufarbeitung der schlechteren Partien: "Es beschäftigt uns, warum wir nicht mehr geholt haben. Trotz der drei Spiele in sechs Tagen war es in Heidenheim möglich, mit einer besseren Perfomance nicht nur Unentschieden zu spielen, sondern auch zu gewinnen. Das muss in die Köpfe rein", fordert Schröder: "Wir wollen gierig bleiben und so viele Punkte wie möglich sammeln. Der Anspruch muss da sein. Das hat der Trainer der Mannschaft noch mal klar gemacht."

Zumal sich die Ausgangslage in der Liga nach den Siegen in Rostock, gegen Ingolstadt, in Hannover und gegen Dresden durchaus verbessert hat: "Jetzt sind wir mit 22 Punkten auf dem dritten Platz. Vor drei Monaten hätten wir gesagt, dass das ordentlich oder gut ist."