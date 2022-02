Schröder meldet sich zurück - Heat Erster im Osten

Dennis Schröder hat seit langer Zeit mal wieder überzeugen können und die Boston Celtics im Duell mit Franz und Moritz Wagner zum fünften Sieg in Serie geführt. Die NBA am Montagmorgen.

Dennis Schröder war nach dem Spiel gegen die Magic gefragter Mann. NBAE via Getty Images

Beim ungefährdeten 116:83-Sieg der Boston Celtics bei den Orlando Magic kam Schröder auf 22 Punkte und war damit hinter Teamkollege Jaylen Brown (26 Zähler) der zweitbeste Schütze. In den acht Partien zuvor war Schröder wohl auch wegen Achillessehnenproblemen nie über zehn Punkte hinausgekommen. Rookie Franz Wagner erzielte für Orlando acht Zähler, sein älterer Bruder Moritz sechs. Die Kelten kletterten dank ihres Siegeszuges in der Eastern Conference weiter nach oben und liegen als Achter nur noch knapp hinter den Brooklyn Nets, deren freier Fall mit der achten Niederlage in Serie weitergeht.

Beim 104:124 gegen die Denver Nuggets fehlten den Nets die verletzten Kevin Durant und James Harden, Kyrie Irvings 27 Punkte waren zu wenig gegen die Mannschaft um Nikola Jokic. Der MVP der vergangenen Saison verbuchte 27 Zähler.

Heat im Osten nun Erster - Hartenstein punktlos

An der Spitze der Eastern Conference stehen nun die Miami Heat, weil die Chicago Bulls das Topspiel gegen die Philadelphia 76ers 108:119 verloren. Joel Embiid mit 40 Punkten für die 76ers und DeMar DeRozan mit 45 Zählern für die Gastgeber glänzten - mit dem besseren Ende für Philadelphia, das nur im ersten Viertel zwischenzeitlich in Rückstand geraten war.

In der Western Conference festigten die Dallas Mavericks ihren Play-off-Platz mit einem 103:94 gegen die Atlanta Hawks. Luka Doncic verbuchte abermals ein Triple Double mit 18 Punkten, zehn Rebounds und elf Vorlagen, war aber wegen Foulproblemen nur drittbester Werfer seiner Mannschaft. Reggie Bullock und Jalen Brunson kamen auf jeweils 22 Zähler. Maxi Kleber fehlte wegen seiner Probleme am Knie erneut.

Isaiah Hartenstein blieb beim 113:136 der Los Angeles Clippers bei den Milwaukee Bucks in knapp acht Minuten Einsatzzeit punktlos, holte zwei Rebounds und verteilte zwei Vorlagen. Das Bucks-Trio Giannis Antetokounmpo (28 Zähler), Jrue Holiday (27) und Bobby Portis (24) sorgte fast im Alleingang für den ungefährdeten Sieg des Champions.