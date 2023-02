Schröder lässt LeBron fliegen - Wagner führt Magic zu Thriller-Sieg

Die NBA ist mit jeder Menge Action auf die Courts zurückgekehrt. Der ewig junge LeBron James hob einmal mehr ab, Franz Wagner war punktbester Akteur der Orlando Magic. Die Liga am Freitagmorgen.

Die Los Angeles Lakers haben auch ihr zweites Spiel nach dem großen Kader-Umbau gewonnen und sich mit 124:111 gegen Titelverteidiger Golden State Warriors durchgesetzt. Mit Neuzugang Malik Beasley (25 Punkte, kam aus Utah) hatte das kalifornische Duell einen Topscorer, mit dem nicht unbedingt gerechnet worden war. Das lag auch daran, das die Superstars LeBron James (nur 5/20 aus dem Feld für 13 Zähler und Anthony Davis (zwölf Punkte, zwölf Rebounds) Luft nach oben hatten.

"King" James wiederum hatte in einer Szene wenig Luft nach oben, als er nach einem gekonnten Alley-oop-Anspiel von Dennis Schröder (13 Punkte, sechs Assists) angeflogen kam und trotz inzwischen 38 Jahren mit jugendlich anmutender Leichtigkeit per Dunking vollendete. Bei den Warriors verbuchte Klay Thompson in Abwesenheit des verletzten Stephen Curry 22 Punkte.

Schröder: "Jetzt kriege ich auch den Ball"

"Das war gut, wir haben mit knapp 20 geführt. Der Ball hat sich gut bewegt im ersten Viertel, gute Defensive", sagte Schröder der dpa nach dem wichtigen Sieg, der die Bilanz der Lakers auf 28:32 verbesserte (Warriors als Zehnter bei 29:30). "Jetzt kriege ich auch den Ball. Der Ball läuft durch mich, da habe ich dann auch ein besseres Gefühl, wenn ich einen Dreier werfe, als nur von Ecke zu Ecke zu rennen. Ich glaube, dass das so schon gut ist", führte Schröder weiter aus.

Austin Reeves, Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft, glänzte ebenso wie Schröder von der Bank kommend. Der Bruder des Bambergers Spencer Reeves sammelte 17 Zähler, allein 13 davon im dritten Viertel.

Doncic/Irving feiern gemeinsamen Sieg

Die Dallas Mavericks holten unterdessen ein nie gefährdetes 142:116 gegen West-Kellerkind San Antonio Spurs, die Kombination aus Luka Doncic und Kyrie Iriving fuhr somit den ersten gemeinsamen Sieg ein. Doncic verbuchte 28 Punkte und zehn Vorlagen, Irving lieferte 23 Zähler und legte sechs Körbe auf. Dallas belegt mit 32:29 Rang sechs im engen Vorderfeld der Western Conference.

21 Punkte gegen die Pistons: Franz Wagner. IMAGO/USA TODAY Network

Die Orlando Magic setzten sich in einem wahren Thriller gegen die Detroit Pistons 108:106 durch und dürfen weiter auf die Play-offs hoffen (25:35 nach 5:20-Saisonstart). Franz Wagner war mit 21 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft, sein Bruder Moritz Wagner kam auf neun Zähler. Die Entscheidung führte Wendell Carter Jr. mit einem Tip-in mit der Schlusssirene herbei - weil er "keine Lust auf eine Verlängerung" hatte.

Nuggets und Celtics ohne Makel

Die beiden Spitzenteams der Liga kamen ebenfalls mit Siegen aus der Pause. Die Denver Nuggets, Nummer eins der Western Conference, holten ein 115:109 bei den Cleveland Cavaliers, MVP-Anwärter Nikola Jokic (24/18/13) glänzte dabei mit seinem schon 22. Triple-Double in dieser Saison.

Die Boston Celtics, Erster im Osten, gewannen 142:138 bei den Indiana Pacers. Die Kelten, für die Jayson Tatum (31 Punkte, zwölf Rebounds) und Jaylen Brown (30/11) vorangingen, benötigten in Indianapolis die Overtime. Daniel Theis kam gegen sein Ex-Team in 16 Minuten auf acht Punkte, fünf Rebounds, drei Assists und zwei Blocks.

Rekord für Pöltl

Der Österreicher Jakob Pöltl kommt bei den Toronto Raptors immer besser zurecht. Der neue Center der Kanadier stellte beim 115:110 gegen die New Orleans Pelicans mit 18 Rebounds einen neuen persönlichen Bestwert auf. Pöltl sammelte zudem 21 Punkte und war gemeinsam mit All-Star Pascal Siakam (26) Sieggarant für die Raptors (29:31).