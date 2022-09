Schröder: "Ich denke, wir brauchten auch eine Niederlage"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der Heim-EM verloren. Gegen Slowenien setzte es eine 80:88-Niederlage. Dennis Schröder hat wieder nur durchwachsen gespielt. Gordon Herberts Team muss nun die richtigen Schlüsse ziehen.

Von der Basketball-EM in Köln berichten Frederik Paulus und Carsten Schröter-Lorenz

Gegen den amtierenden Titelträger mit einem groß aufspielen Luka Doncic hatte die DBB-Auswahl nur wenig entgegenzusetzen. "Wir kamen immer mal wieder auf zwei, vier oder sechs Punkte heran, aber wir nicht über diese Hürde. Die Spieler haben gut gekämpft und wir werden daraus lernen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.

So ähnlich sah das auch Dennis Schröder. "Wir müssen bessere Entscheidungen treffen. Und ich muss einen verdammten Wurf treffen", ging der Kapitän (19 Punkte) mit sich selbst hart ins Gericht - einmal mehr. "Ich bin ehrlich. Ich denke, wir brauchten auch eine Niederlage."

Worauf der 28-Jährige anspielte: Nach dem teilweise hochemotionalen Siegen gegen Frankreich, Bosnien und Litauen kam der Dämpfer womöglich genau zur richtigen Zeit. "Da sind viele Sachen, die wir mitnehmen können. Das tut uns auch mal gut, jetzt mal nach Hause zu gehen und die Niederlage so zu nehmen."

"Es hilft jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken", bekräftigte Maodo Lo (13 Punkte). "Wir müssen jetzt zu unserem Rhythmus zurückfinden, analysieren, was falsch lief. Dann geht es weiter." Slowenien, erinnerte der Alba-Guard, habe schließlich auch schon ein Spiel (gegen Bosnien) verloren. "Es ist alles okay - kein Genickbruch."

Ein Genickbruch nicht, aber das Team sollte tatsächlich schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Die Slowenen haben mit harter Verteidigung an den Aufbauspielern Schröder und Lo dem deutschen Team den bisher gewohnten Gestaltungsraum im Angriff stark eingeschränkt. In der Folge tat sich die Auswahl von Head Coach Herbert schwer, einen offensiven Plan B umzusetzen, in dem Fall mehr den Korb zu attackieren und die eigenen großen Spieler in Korbnähe einzusetzen.

Das DBB-Ensemble bliebt dabei, sein Glück weitgehend aus der Distanz zu suchen, nahm in 40 Minuten erstaunliche 37 Dreierversuche, traf davon aber nur zwölf. Allein Schröder hatte, wie selbstkritisch angemerkt, erheblichen Anteil an dieser durchwachsenen Quote (3/10 Dreiern). Ihn im Zweifel eher werfen als zum Korb ziehen zu lassen, war Teil des erfolgreichen slowenischen Plans. Schröders Devise: Videoanalyse betreiben, "zusammenschweißen und morgen gemeinsam aufs Parkett gehen." Dann könnte es gegen Ungarn noch um den Gruppensieg gehen - ein slowenischer Patzer im Spiel davor gegen Frankreich vorausgesetzt.

