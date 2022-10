Schröder fehlt wegen Daumen-OP mehrere Wochen

Dennis Schröder von den Los Angeles Lakers verpasst wegen einer Operation an der Hand die ersten drei bis vier Wochen der NBA-Saison.

Wurde am Daumen operiert: Dennis Schröder. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Operation sei notwendig gewesen, um eine Bänderverletzung am rechten Daumen zu fixen, teilten die Lakers am Montag (Ortszeit) mit.

Die Verletzung hatte sich Dennis Schröder im Testspiel gegen die Minnesota Timberwolves zugezogen, seinem Comeback im Trikot des NBA-Rekordmeisters. Der Nationalspieler hatte in der Saison 2020/2021 bereits für die Lakers gespielt und zuletzt einen Vertrag über eine Saison unterschrieben.

Die Lakers beginnen die Saison in der Nacht zum Mittwoch mit einem Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Golden State Warriors. Verpassen wird Schröder neben dem Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers in der Nacht zum Freitag bis Mitte November wohl bis zu zwölf weitere NBA-Spiele.

Moritz Wagner nicht im Kader

Indes verpasst auch Schröders Nationalmannschaftskollege Moritz Wagner den Saisonstart. Aus der am Tag vor dem Saisonstart veröffentlichten Kaderliste der Orlando Magic geht hervor, dass der vier Jahre ältere Bruder von Franz Wagner zunächst als inaktiver Spieler geführt wird.

Der 25-Jährige hatte sich im Testspiel gegen die Cleveland Cavaliers am Freitag am Knöchel verletzt und konnte die Partie nicht beenden. Die Magic haben ihre Auftaktpartie in der Nacht zum Donnerstag gegen die Detroit Pistons (1.00 Uhr MESZ).

Aus Deutschland einen Kader-Platz bei einer der 30 Mannschaften haben Franz Wagner (Orlando Magic), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers), Daniel Theis (Indiana Pacers), Maxi Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks).