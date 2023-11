Schröder entführt Sieg aus Dallas - Antetokounmpo fliegt vom Platz

Maxi Klebers Comeback nach Verletzung mündete in eine Heimniederlage gegen Dennis Schröder und die Raptors. Giannis Antetokounmpo und Victor Wembanyama spielten nicht die Rollen, die sie spielen wollten. Die NBA am Donnerstag.

Die Vorgeschichte Schröder/Kleber ist hinlänglich bekannt, in der Nacht zum Donnerstag (MEZ) trafen sich die beiden Deutschen im American Airlines Center von Dallas. Dennis Schröder entführte mit den Toronto Raptors (4-4) einen 127:116-Sieg bei den Mavericks (6-2), für die Maxi Kleber nach seiner Zehenverletzung sein Comeback gab (vier Punkte, kein Korb aus dem Feld).

Die Kanadier lagen in Texas lange hinten, kamen jedoch unter anderem wegen Pascal Siakam (31 Zähler) und Schröder (18 Punkte, fünf Assists, zwei Steals) zurück und drehten den Spieß noch um. Am Ende hatte Luka Doncic (31 Punkte) mit seinen Teamkollegen erstmals zu Hause das Nachsehen. Bis auf ein kurzes Wortgefecht zwischen Kleber und Schröder im dritten Viertel kam es zu keinen Auffälligkeiten beim Wiedersehen der beiden Deutschen.

Wembanyama setzt zu viele Würfe daneben

Im Big Apple freute man sich über "hohen Besuch". Victor Wembanyama, Supertalent der San Antonio Spurs, zeigte sich im Madison Square Garden - zu holen war für den 19-jährigen Franzosen und seine San Antonio Spurs (3-5) bei den New York Knicks (4-4) jedoch nichts. Isaiah Hartenstein (13 Punkte in 15 Minuten) punktete an der Seite von Jalen Brunson (25, sechs Assists) satt, während "Wemby" in der besonderen MSG-Atmosphäre bei 14 Zählern und neun Rebounds hängen blieb, nur vier seiner 14 Feldwürfe unterbringen konnte.

Beal-Debüt von Suns-Erfolg gekrönt

Sein Debüt im Dress der Phoenix Suns (4-4) gab indes Bradley Beal (13 Punkte) an einem anderen speziellen NBA-Ort. Im United Center von Chicago siegten die Gäste aus Arizona mit 116:115 nach Overtime über die Bulls (3-6). Center Jusuf Nurkic (20/17) wuchtete sich sieben Sekunden vor dem Ende durch die Zone zum Korbleger und entschied das Spiel. Shooting Guard Grayson Allen von den Suns stellte mit acht Dreiern einen persönlichen Rekord auf (26 Punkte).

Lakers haben in Houston zu viele Probleme

Die Los Angeles Lakers (3-5) verloren ohne den an der Hüfte verletzten Anthony Davis 94:128 bei den Houston Rockets (4-3) um Dillon Brooks, der seinen wie gewohnt markigen Worten vor dem Spiel eine gute Defensivleistung folgen ließ, vorne machte Jalen Green (28 Zähler) schon in den ersten drei Vierteln so viele Punkte, dass die Protagonisten frühzeitig auf die Bank durften. Die Lakers um LeBron James (Saisontief von 18 Punkten) haben bereits fünf ihrer acht Saisonspiele abgegeben.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzten sich die Philadelphia 76ers 106:103 gegen die Boston Celtics (5-2) durch und feierten den sechsten Sieg in Serie (6-1). Joel Embiid (27/10) und Tyrese Maxey (25/9) gaben den Ausschlag in diesem engen Duell. Gelungene Revanche nach dem bitteren Aus in den vergangenen Play-offs (3:4 nach 3:2). Kristaps Porzingis (29 Zähler) hätte die zweite Niederlage der Kelten am Stück noch verhindern können, sein finaler Dreierversuch fiel jedoch nicht durch den Ring.

Antetokounmpo fliegt wegen Unsportlichkeit

Giannis Antetokounmpo erlebte indes das Spielende beim 120:118 der Milwaukee Bucks (5-2) über die Detroit Pistons (2-7) nicht. Der Grieche kassierte im dritten Viertel sein zweites technisches Foul und nahm ungläubig staunend zunächst in Reihe eins zwischen den Fans Platz. Antetokounmpo (15 Punkte) hatte vor seinem zweiten "T" seinen Gegner nach einem Korberfolg in den Augen der Referees provoziert.

Weil sowohl Steph Curry als auch Klay Thompson in den letzten Sekunden des Krimis zwischen den Denver Nuggets (6-1) und den Golden State Warriors (6-3) ihre Würfe nicht verwandeln konnten, ging ein erschöpfter Nikola Jokic (35 Punkte) am Ende als Sieger vom Court, obwohl er 15 Sekunden vor Schluss zweimal von der Linie scheiterte. Den freien Donnerstag will der Serbe laut eigener Aussage mit seiner Tochter am Pool verbringen.