Schröder: "Die Fans stehen bei uns in der Startelf"

Schalke 04 erwartet gegen Heidenheim so viele Zuschauer wie noch nie in dieser Saison, 55000 Tickets sind bereits verkauft. "Die Fans sind bei uns nicht der zwölfte Mann, sondern sie stehen in der Startelf", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. Das Publikum kann zum großen Plus im Aufstiegsrennen werden - Schalke empfängt noch Bremen und St. Pauli.

55.152 Karten hatte Schalke zuletzt gegen Hannover 96 verkauft, 54.526 waren es in der Hinrunde gegen Dynamo Dresden, in beiden Fällen trug das Publikum die Königsblauen zum Sieg (2:1, 3:0). Am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) setzen die Gelsenkirchener noch einen drauf. 55.000 Tickets wurden schon jetzt verkauft, einige werden noch an der Tageskasse folgen. Der Gästeblock wird allerdings nur überschaubar gefüllt sein: Etwa 6000 Karten stehen den Heidenheimern zu, Gebrauch gemacht haben die FCH-Anhänger davon bislang nur bedingt.

Trotzdem: Das Spiel am Samstag wird vor einer Saison-Rekordkulisse stattfinden, die in den letzten beiden Heimspielen gegen Werder Bremen (23. April) und den FC St. Pauli (7. Mai) noch einmal getoppt werden dürfte. Letztmals annähernd 60.000 Zuschauer, nämlich genau 58.324, kamen vor Corona am 7. März 2020 gegen die TSG Hoffenheim (1:1), eine 6 an erster Stelle stand letztmals am 22. Februar 2020, damals kassierte Schalke vor 61.433 Zuschauern eine 0:5-Klatsche.

Die Kulisse kann für den Absteiger ein wichtiger Faktor im Saisonendspurt sein. "Das ist eine große Wucht, die sich da entwickelt", sagt Sportdirektor Rouven Schröder, der die Fans nicht klassisch als "zwölften Mann" bezeichnen will: "Bei uns stehen sie in der Startelf."

Palsson fällt aus - Zalazar kehrt zurück

Viktor Palsson wird am Samstag nicht in den Genuss kommen, vor der Rekordkulisse aufzulaufen - der defensive Mittelfeldspieler ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Denkbar ist die Doppelsechs Florian Flick/Ko Itakura. Zumindest fraglich ist der Einsatz von Thomas Ouwejan (Wadenprobleme), an seiner Stelle könnte Kerim Calhanoglu auf der Linksverteidigerposition auflaufen.

Wieder zurück ist Rodrigo Zalazar, der beim 2:1 in Dresden wegen einer Fußprellung ausgefallen war. Er könnte direkt in der Startelf stehen und Kapitän Danny Latza auf die Bank verdrängen.

Fünf Duelle gegen Aufstiegskonkurrenten

Sechs Saisonspiele stehen noch aus, fünf davon bestreitet Schalke gegen direkte Aufstiegskonkurrenten. An diesem Wochenende könnten die Königsblauen nicht nur zum ersten Mal in dieser Saison einen Aufstiegsplatz erklimmen, sondern sich unter Umständen sogar auf Platz 1 vorschieben. Druck erzeugt das bei den Gelsenkirchenern nicht, versichert Übergangstrainer Mike Büskens: "Vor etwa vier Wochen lagen wir noch sechs Punkte hinter dem Relegationsrang, da war der Druck mindestens genauso groß wie jetzt."