Schröder bekommt neuen Head Coach: Nets feuern Vaughn

Kurz vor dem Ende der Trade Deadline hat sich Dennis Schröder den Brooklyn Nets angeschlossen. Nun, drei Spiele später, darf er sich auf einen neuen Head Coach einstellen.

Wie das Team aus New York am Montagnachmittag (MESZ) während der All-Star-Game-Pause mitteilte, habe man sich von Head Coach Jacque Vaughn getrennt. Damit reagieren die Nets auf eine sportlich bislang enttäuschende Saison, in der das Team mit einer Bilanz von 21-33 nur Rang elf in der Eastern Conference belegt - und somit die Playoffs zu verpassen droht. Zuletzt hatte es für Schröder & Co. gegen die Boston Celtics eine herbe 86:136-Niederlage gegeben.

Nachfolger noch unklar

"Das war eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie im besten Interesse für die Zukunft des Teams ist", erklärte Nets-General-Manager Sean Marks via Pressemitteilung. "Die beständige Positivität und Leidenschaft, die er täglich in unser Team gesteckt hat, wird den Spielern und Mitarbeitern, mit denen er während seiner gesamten Amtszeit zusammengearbeitet hat, erhalten bleiben".

Wer das Team um Schröder in Zukunft betreuen wird, ist noch nicht klar. Auch die Ernennung eines Interimstrainers wurde seitens der Nets noch offengelassen. Schröder war zum Ende der Wechselfrist am 8. Februar von den Toronto Raptors zu den Nets getraded worden, die damit ihren Umbruch fortsetzten.

Vaughn hatte 2022 den früheren MVP Steve Nash als Trainer ersetzt, der mit dem damaligen Star-Ensemble um Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden nicht den erhofften Erfolg hatte. Erst im Februar 2023 hatten die Nets den Vertrag mit Vaughn bis 2027 verlängert. In seinen nun knapp zweieinhalb Jahren blickt der 49-Jährige auf eine Bilanz von 71-68 in der regulären Saison und 0-8 in den Playoffs zurück.