Schröder bei Müller-Wohlfahrt - Knicks-Serie hält auch im Garden

Dennis Schröder wird nach seiner Knöchelverletzung in Los Angeles vom prominenten Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandelt. Franz Wagner sammelte trotz Verstauchung fleißig Punkte. Die NBA am Montagmorgen.

"Dr. Müller-Wohlfahrt ist gerade hier. Er ist wegen mir gekommen, hat aber auch ein paar andere Leute hier", sagte Schröder der dpa nach dem 113:105-Sieg seiner Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors am Sonntag (Ortszeit).

Zur Art der Verletzung, die er sich bereits am vergangenen Mittwoch gegen die Oklahoma City Thunder zugezogen hatte, sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft: "Ich weiß nicht, ob ein Band gerissen ist, aber auf jeden Fall eine heftige Bänderdehnung." Er habe schnell mit der Behandlung durch Müller-Wohlfahrt angefangen und inzwischen "fühle ich mich eigentlich ganz gut", sagte Schröder.

Die Los Angeles Lakers kämpfen um den Einzug in die Play-offs und müssen noch mindestens zwei Wochen auf Superstar LeBron James verzichten. Auch Neuzugang D'Angelo Russell ist verletzt. Schröder ist deswegen der Aufbauspieler mit der größten Verantwortung. Der inzwischen 80 Jahre alte Müller-Wohlfahrt hat sehr lange als Mannschaftsarzt für die Nationalmannschaft und den FC Bayern München gearbeitet.

Rückschlag für Wagner-Brüder - Knicks-Serie hält

In weiteren Spielen am Sonntag hatten die Orlando Magic einen Rückschlag im Kampf um die Play-offs erlitten, die New York Knicks indes ihre Siegesserie verlängert. Für die Wagner-Brüder gab es mit den Magic eine knappe 119:122-Niederlage gegen die Portland Trail Blazers. Franz Wagner spielte trotz Verstauchung seines linken Knöchels stark und war mit 24 Punkten zweitbester Werfer seines Teams. "Wenn du ein paar der Freiwürfe verhinderst, dann gewinnst du vermutlich das Spiel", sagte er. Sein Bruder Moritz Wagner rückte wegen Verletzungsproblemen bei Orlando in die Starting Five und kam auf 15 Zähler. Matchwinner bei den Gästen, die sich ebenfalls für ein Play-off-Ticket noch strecken müssen, war einmal mehr All-Star Damien Lillard mit 41 Punkten, 17 davon von der Linie.

Die Knicks bauten die derzeit längste Siegesserie der Liga unterdessen auf neun Erfolge aus und bezwangen die Boston Celtics nach zweimaliger Verlängerung. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein blieb beim 131:129 im TD Garden bei drei Rebounds punktlos. Immanuel Quickley sorgte mit einem Karriere-Bestwert von 38 Zählern in Abwesenheit des verletzten Jalen Brunson für Schlagzeilen. Jayson Tatum gelangen für Boston 40 Punkte.

Center Daniel Theis kam beim 125:122 der Indiana Pacers bei den Chicago Bulls nicht zum Einsatz. All-Star Tyrese Haliburton (29 Punkte) entschied das enge Spiel im United Center mit einem Dreier 2,7 Sekunden vor Schluss. Zach LaVine (42 Zähler) gehörte somit trotz seiner Glanzleistung nicht zu den Siegern. Beide Teams stehen nun bei 29:36-Siegen knapp unter den Top 10 der Eastern Conference.