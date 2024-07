Schröder als Fahnenträger bei Olympia? Bundestrainer dafür

Der deutsche Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder gilt als Kandidat für das Tragen der deutschen Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier. Ein Teamkollege und der Bundestrainer sind dafür.

Bundestrainer Gordon Herbert und Weltmeister Johannes Thiemann setzen sich dafür ein, dass Kapitän Dennis Schröder die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris trägt. Die Sommerspiele beginnen am 26. Juli, das deutsche Männer-Team um Schröder startet nach dem überraschenden Gewinn des WM-Titels im vergangenen Jahr als Medaillenanwärter.

"Es wäre eine große Ehre für den Basketball und das, was wir im vorigen Sommer erreicht haben", sagte Herbert (65) am Mittwoch in Berlin. Schröder hatte die Auswahl mit überragenden Leistungen in Asien zu Gold geführt.

"Es wäre natürlich unglaublich, einen deutschen Basketballer als Fahnenträger zu haben. Das würde mich unglaublich freuen für die Sportart und für ihn. Er hat sich basketballerisch weiterentwickelt und ist ein unglaublich guter Mensch", ergänzte Thiemann über Schröder. Der 30 Jahre alte Braunschweiger steht derzeit in der NBA bei den Brooklyn Nets unter Vertrag.

Mehrere Spiele in der Olympia-Vorbereitung

Die deutschen Männer absolvieren in der Vorbereitung auf Olympia im Juli zunächst zwei Testspiele gegen Frankreich und treffen danach noch auf die Niederlande, Japan und die USA. Im Rahmen der Begegnung gegen Japan am 19. Juli in Berlin bestreiten die ebenfalls für Olympia qualifizierten deutschen Basketballerinnen einen Test gegen Nigeria. Bei Olympia geht es für die Auswahl von Herbert dann erneut gegen Japan, den Sieger des anstehenden Qualifikationsturniers in Lettland und Gastgeber Frankreich.

Center Thiemann von Vizemeister Alba Berlin geht es nach Problemen an der Patellasehne inzwischen besser. Er sehe seine Olympia-Teilnahme nicht in Gefahr, sagte der 30-Jährige, der während der Finalserie gegen Bayern München aufgrund seiner Knieblessur nur bedingt einsatzfähig war.

DPA

Der DBB-Fahrplan vor Olympia