Schritt nach vorn: Hummels trainiert wieder mit dem Ball

Mats Hummels ist seinem Comeback wieder einen Schritt nähergekommen. Der Dortmunder Innenverteidiger absolvierte im Training erste Übungen mit dem Ball.

Unter Anleitung von BVB-Athletiktrainer Florian Wangler absolvierte Hummels am Donnerstagvormittag einen Parcours an den Außenlinien des Trainingsplatzes. Lauf-, Pass- und Dribbel-Elemente gehörten zum Programm für den 32-Jährigen - und das in niedriger bis mittlerer Intensität. Nach einem abschließenden Spurt ließ sich Hummels, den zuletzt Patellasehnen-Probleme hemmten, durchschnaufend auf den Boden fallen.

Noch bevor der Rest der Mannschaft den Platz betrat, war für den Nationalspieler das individuelle Programm am Donnerstag dann bereits wieder beendet.

Auftakt gegen die Eintracht

Der BVB startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in die neue Spielzeit der Bundesliga. Für Hummels wird das Spiel zu früh kommen. Antonios Papadopoulos, Lennard Maloney und Manuel Akanji sind die Innenverteidiger-Kandidaten für die Startformation von Trainer Marco Rose.

Für Emre Can (nach Wadenproblemen), der bereits wieder im Mannschaftstraining ist, wird ein Startelf-Einsatz gegen die Eintracht wohl zu früh kommen.