Schreuder "wildert" in Hoffenheim

Auch nach der Verkündung des neuen Hoffenheimer Cheftrainers André Breitenreiter ist in den Trainerstäben bei der TSG viel in Bewegung.

Am Dienstag kam die finale Bestätigung, dass André Breitenreiter als neuer Cheftrainer die TSG in die Zukunft führen wird. Doch damit sind die Umbauarbeiten in den Trainerstäben im Kraichgau längst nicht abgeschlossen. Nach kicker-Informationen steht nach Sebastian Hoeneß im Profibereich auch U-23-Coach Kai Herdling vor der Ablösung. Hintergrund sind offenkundig keine fachlichen Zweifel an dem 37-Jährigen, der erst Anfang des Jahres zur Ausbildung zum Fußballlehrer entsandt wurde und als Kandidat der Zukunft gilt, falls die TSG wie schon häufiger dereinst mal wieder den Proficoach aus den eigenen Reihen rekrutieren sollte. Herdling, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, soll in einer anderen Funktion im Verein verbleiben.

Herdling hatte sich nach der aktiven Karriere in verschiedenen Rollen in der Nachwuchsakademie der TSG nach oben gearbeitet und im Oktober 2020 die U 23 übernommen. Herdling zählte auch zu dem Trio, das nach der Demission von Alfred Schreuder die Profimannschaft der TSG in den finalen vier Spielen der Saison 2019/20 gemeinsam mit Marcel Rapp (inzwischen Holstein Kiel) und Matthias Kaltenbach noch in die Europa League geführt hatte. In der Regionalliga Südwest hatte der Hoffenheimer Unterbau in beiden Jahren Probleme und schloss mit den Rängen 16 und 13 in der unteren Tabellenhälfte ab. Offensichtlich nicht ausreichend für die Erwartungen der Verantwortlichen, die nun einen Kandidaten suchen, der sich vollumfänglich auf die U 23 konzentrieren kann.

Ajax Amsterdam hat eine enorme Anziehungskraft

Womöglich eröffnet sich für Herdling demnächst ja auch eine Planstelle im Trainerstab der Profis. Denn wie der kicker erfuhr, "wildert" Ex-Coach Alfred Schreuder im Kraichgau. Der designierte Cheftrainer von Ajax Amsterdam denkt zur Komplettierung seines Trainerstabes auch an einen alten Weggefährten und will Matthias Kaltenbach nach Amsterdam locken. Der 37-Jährige assistierte seit 2016 bereits den Chefs Julian Nagelsmann, zuletzt Hoeneß und davor eben Alfred Schreuder, seinen Co-Trainer-Kollegen unter Nagelsmann. Auch Kaltenbach absolviert aktuell die Ausbildung zum Fußballlehrer, auch ihn will die TSG gerne halten, auch dessen Vertrag läuft noch ein Jahr. Kaltenbach genießt hohe Anerkennung im Klub wie im Profikader und soll eigentlich als Konstante auch im Stab von Breitenreiter gehalten werden. Allerdings hat ein Topklub wie Ajax Amsterdam eine enorme Anziehungskraft, das dürfte spannend werden.

Wie der kicker berichtete, soll das Team um Breitenreiter so oder so mit zwei Assistenten aus Zürich ergänzt werden: Co-Trainer Darius Scholtysik (55) und Analyst Fabian Sander (37). In beiden Fällen laufen die Ablöse-Verhandlungen noch.

Lerch steigt auf

Auch im Unterbau rotiert das Trainerkarussell: Zuletzt hatte die TSG zudem verkündet, dass Stephan Lerch (37) in der kommenden Saison statt der U 17 künftig die Hoffenheimer U 19 trainieren wird. Vorgänger Marc Kienle verlässt die TSG nach einem Jahr wieder. Die U 17 übernimmt Carsten Kuhn, der aus der U 16 aufrückt, diese Planstelle wiederum besetzt der bisherige U-15-Coach Andreas Lässig, die U 15 der bisherige U-23-Co-Trainer Matthias Cuntz.