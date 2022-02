Schreiber: Bundesliga? "Das ist ein Ziel"

Der Hallesche FC hat zum vierten Mal in Folge zu null gespielt und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Ein Teil des Erfolgs ist Torhüter Tim Schreiber, der im Zuge des Trainerwechsels zur Nummer 1 befördert wurde.

Als André Meyer das Ruder beim kriselnden HFC übernahm, legte er sich zusammen mit Torwarttrainer Marian Unger auf Tim Schreiber als "neue" Nummer 1 fest. Der 19 Jahre alte Leihspieler von RB Leipzig hatte sich mit dem sieben Jahre älteren Daniel Mesenhöler, der seit dem 17. Spieltag Stammkeeper war, um den Platz im Tor des Halleschen FC duelliert. Zuvor war Schreiber von Spieltag 1 bis 3 und 10 bis 16 gesetzt, und Sven Müller vom 4. Spieltag bis zu einem Bruch im rechten Sprunggelenk.

Der Wechsel zwischen den Pfosten zahlt sich bisher aus: Halle spielte beim 2:0-Auswärtssieg bei 1860 München zum vierten Mal in Folge zu null - auch dank Schreiber, der in der 74. Minute mit einer Glanzparade zur Stelle war, so den Anschlusstreffer verhinderte und sich letztendlich auch einen Platz in der kicker-Elf des Tages verdiente.

Mölders sieht Schreiber als Bundesliga-Spieler

Sascha Mölders, als Experte für "MagentaSport" im Grünwalder, war beeindruckt und legte sich fest: "Wenn der Junge vernünftig im Kopf bleibt und das jede Woche abruft, dann sehen wir ihn in zwei Jahren in der Bundesliga." Schreiber reagierte selbstbewusst auf das Lob: "Das ist ein Ziel!"

Sein Trainer unterstrich: "Er hat in den letzten Spielen nachgewiesen, dass er zu Recht im Tor steht. Er hat auch heute wieder eine tolle Leistung gezeigt und ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Erfolg." Schreiber solle sich "in Ruhe weiterentwickeln. Das Vertrauen bekommt er von uns."

Aktiver, mutiger, offensiver

Meyer brachte den HFC aber nicht nur mit dem Torwartwechsel wieder in die Spur - sechs Punkte Polster auf die Abstiegszone sind es nun -, sondern auch mit einer anderen Herangehensweise. "Die ganze Mannschaft war heute top. Diese Aktivität, wir greifen vorne an, halten den Gegner vom Tor weg - das haben wir vor dem Trainerwechsel nicht gemacht", meinte Schreiber.

So sah es auch Meyer selbst: "Letztendlich betreiben wir einfach mutige Auftritte momentan, suchen unser Glück in der Offensive", skizzierte der 28-Jährige. Nicht unter den Tisch fallen lassen wollte er die Elfmeter-Fehlentscheidung zugunsten des HFC. Aber: "Es war eine sehr reife Leistung, die Jungs haben das gut gemacht." Und mit dem Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen lasse sich so ein Spiel schließlich auch ein bisschen einfacher gestalten.