Schrecksekunde: Leverkusen bangt um Wirtz

Schmerzverzerrtes Gesicht bei Florian Wirtz - und sorgenvolle Mienen im Lager von Bayer 04 Leverkusen. Das Heimspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Zweitligist Paderborn am Mittwoch ist von einer Schrecksekunde begleitet worden.

Eigentlich sind es am Mittwochabend sogar zwei Schrecksekunden gewesen, die Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen erlebt hat beim Pokalduell mit Paderborn. Die erste hatte sich allerdings zügig als nicht besorgniserregend herausgestellt: Denn als Jeremie Frimpong einen langen Ball nach schnellem Spurt nahe der rechten Seitenauslinie angenommen und sich dabei ohne Einwirkung eines Gegners vertreten hatte, war der pfeilschnelle Techniker schnell wieder aufgestanden. Er konnte das Spiel normal fortsetzen.

Kurz vor der Pause, als die Werkself nach Treffern von Victor Boniface und Exequiel Palacios mit 2:0 geführt hatte, war der Schreck dafür umso größer. Paderborns Filip Bilbija stieg Leverkusens Aushängeschild Florian Wirtz in der 44. Minute unglücklich rechts hinten in den Fuß in den Fersenbereich, sodass dieser sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden ging.

Tore und Assists am laufenden Band

Während Bilbija im Nachgang noch Gelb gesehen hatte, richtete sich der 20-jährige Spielgestalter zwar selbst wieder auf - musste aber trotz nur noch geringer Zeit bis zum Pausentee ausgewechselt werden und schließlich auf dem Weg in die Katakomben gestützt werden (45.+3). Jonas Hofmann kam für Wirtz dabei ins Spiel.

Ob und wie lange im Falle einer Verletzung der offensive Mittelfeldmann ausfallen wird, ist zum jetzigen Stand natürlich nicht abzusehen. Erste Stimmen und Einschätzungen wird es sicherlich nach dem Pokalspiel am Mittwochabend geben. Zwischendurch schrieb die Werkself auf X aber bereits: "Info aus den Katakomben: Flo Wirtz hat einen schmerzhaften Schlag aufs Sprunggelenk abbekommen."

Klar ist nur: Sollte Wirtz wirklich für ein oder gar mehrere Spiele wegbrechen, wäre das für diesen Zeitraum ein schwerer Verlust. Allein in der Bundesliga steht der hochveranlagte Profi in 13 Partien bei drei Toren und fünf Assists. Im DFB-Pokal (ein Treffer, ein Assist) und in der Europa League (zwei Tore, vier Vorlagen in vier Spielen) hat er sich ebenfalls als unverzichtbarer Anker erwiesen.