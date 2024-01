Schrecksekunde in Kiel: Muss Groetzki um die Heim-EM bangen?

Muss Bundestrainer Alfred Gislason bei der Heim-Europameisterschaft auf den nächsten Spieler verzichten? Patrick Groetzki sorgte in Kiel für eine Schrecksekunde.

Er verletzte sich in Kiel: Patrick Groetzki. imago images

Alfred Gislason kann keine weitere Verletzungen gebrauchen, schon gar nicht so kurz vor dem Start der Heim-Europameisterschaft (10. bis 28. Januar). Der Ausfall von Marian Michalczik, der sich im Vorbereitungslehrgang vor Jahreswechsel verletzt hatte, ärgerte den Isländer ungemein. Nun droht mit Patrick Groetzki ein potenzieller Leistungsträger auszufallen.

Der Kapitän der Rhein-Neckar Löwen war Mitte November nach bis dato sehr starker Halbserie ausgebremst worden. Groetzki laborierte an einer Verletzung der Plantarfaszie - sprich der Fußsohle. "Eine genaue Ausfallzeit lässt sich nicht definieren. Es ist allerdings mit einer mehrwöchigen Zwangspause für den Rechtsaußen zu rechnen", teilten die Löwen damals auf ihrer Website mit.

Bei der Heimniederlage gegen Eisenach (26:27) am 20. Dezember feierte der Linkshänder sein Comeback, beim 31:32 im Derby beim TVB Stuttgart am Tag vor Weihnachten steuerte Groetzki zwei Tore bei. Beim ersten Vergleich mit Portugal wurde Groetzki noch geschont, Timo Kastening und in Vertretung Christoph Steinert agierten auf Rechtsaußen.

Einen Härtetest sollte das zweite Spiel gegen Portugal am Samstagabend darstellen. Nach 23 Minuten aber war der Arbeitstag von Groetzki bereits beendet. In Überzahl spielte Vereinskollege Juri Knorr einen Diagonalball auf Rechtsaußen, wo Groetzki ansetzen wollte, doch nach dem Fangen sofort zu Boden ging.

Erfahrenster Spieler im deutschen EM-Kader

Der Routinier rang erst mit sich, ob er weitermachen solle, ließ sich dann aber doch auswechseln. Auf der Bank zog Groetzki sofort seinen Schuh aus und kühlte die Seite des rechten Fußes. Womöglich ist die alte Verletzung wieder aufgebrochen.

Groetzki ist auch wegen seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor, den Gislason bei der Heim-EM nicht missen will. Die 172 Länderspiele des Mannheimers übertrifft im aktuellen Aufgebot der DHB-Auswahl kein anderer Profi. Auftakt ist am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), dann geht es in Düsseldorf gegen die Schweiz.