Schrecksekunde in Frankfurt: Lindström muss Training abbrechen

Eintracht Frankfurt bangt um die Fitness von Jesper Lindström. Das Training musste der Däne am Mittwoch vorzeitig abbrechen.

Verursachte am Mittwoch Sorgenfalten: Jesper Lindström. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Nach einem Zweikampf mit Hrvoje Smolcic wälzte sich Lindström am Boden. Trotz unangenehm kalter Temperaturen und leichtem Schneeregen blieb er dort erst einmal liegen und signalisierte Schmerzen am Knöchel. Nach minutenlanger Behandlung wurde er schließlich von Ersatztorhüter Jens Grahl und einem Betreuer vom Feld getragen. Die Diagnose steht derweil noch aus.

Ein Ausfall des Offensivspielers käme zur Unzeit. Nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag trifft die Eintracht am folgenden Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf die SSC Neapel und muss dort schon auf den rotgesperrten Randal Kolo Muani verzichten. Fällt nun auch noch der 23-jährige Lindström aus, rückt die Minimalhoffnung, das 0:2 aus dem Hinspiel noch wettmachen zu können, weiter in die Ferne.

Ohne die beiden temposchnellen Angreifer muss die Eintracht ihr Offensivspiel quasi komplett umstellen. Europa-League-Held Rafael Borré, ein ganz anderer Spielertyp, könnte dem Serie-A-Tabellenführer zumindest physisch Paroli bieten. Von der Abschlussstärke Kolo Muanis ist der kampfstarke Kolumbianer aber weit entfernt. Gegen den VfB könnten nach Lindströms drohendem Ausfall beide gemeinsam stürmen, ehe es Borré am Mittwoch dann allein richten muss.