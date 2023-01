Schrecksekunde für Wimmer - Brekalo bleibt in Wolfsburg

Bislang ist der VfL weitgehend verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Am Mittwoch erwischte es im Training jedoch Flügelspieler Patrick Wimmer, dessen Oberschenkel dick bandagiert werden musste. Immerhin gab es eine schnelle Entwarnung.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Als es zum Abschluss der Einheit, der einzigen am Mittwoch, zur intensiven Spielform auf kleinem Feld ging, war er nicht mehr mit dabei. Patrick Wimmer humpelte vom Patz, sein linker Oberschenkel wurde von den VfL-Physios direkt dick bandagiert. Sorgen um den Österreicher, der sich im Laufe der Hinserie einen Stammplatz erkämpft hat, denen jedoch eine rasche Entwarnung folgte. Der 21-Jährige hat lediglich einen schmerzhaften Pferdekuss davongetragen. Ob Wimmer am Donnerstag wieder trainieren kann, wird sich jedoch erst noch zeigen.

Personell kann Trainer Niko Kovac beinahe aus dem Vollen schöpfen. Yannick Gerhardt ist nach seinen Sprunggelenksproblemen wieder voll mit dabei, Lukas Nmecha (nach Teilriss der Patellasehne) steigert die Intensität beim Individualtraining auf dem Rasen und dürfte schon bald wieder mit seinen Kollegen üben. Einzig Jerome Roussillon, den schon seit geraumer Zeit Innenbandprobleme plagen, stand am Mittwoch nicht auf dem Rasen in Almancil.

Und natürlich fehlte auch Josip Brekalo, der gar nicht erst mitgereist war nach Portugal. Mittlerweile ist der Kroate in Wolfsburg eingetroffen und wurde eingehend untersucht, nachdem er im Urlaub krankheitsbedingt stark zurückgeworfen wurde. Die ursprünglich ins Auge gefasste Nachreise ins Trainingscamp an der Algarve wurde mittlerweile wieder verworfen, Brekalo bleibt in Wolfsburg und trifft erst in der nächsten Woche wieder auf sein Team.

Wenn sich bis dahin kein Abnehmer für den chronisch wechselwilligen Kroaten findet. Diverse Interessenten (Monza, Florenz) werden immer wieder gehandelt, vorstellig geworden ist in Wolfsburg bislang niemand - obwohl man beim VfL offene Türen einrennen würde.