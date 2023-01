Schrecksekunde beim VfB: Zagadou bricht Training ab

Beim VfB Stuttgart gab es am Samstagnachmittag sorgenvolle Mienen, denn Dan-Axel Zagadou musste das Training nach einem Zweikampf angeschlagen abbrechen.

Beim VfB geht es im spanischen Marbella dieser Tage richtig zur Sache, das bekam am Samstagnachmittag Zagadou zu spüren. Der Innenverteidiger verletzte sich in einem Zweikampf mit Tanguy Coulibaly. Zagadou wurde am rechten Knöchel getroffen, verließ gestützt den Trainingsplatz und kehrte vorzeitig ins Hotel zurück.

Eine Diagnose gab es von den Schwaben bisher nicht, allerdings dürfte Bruno Labbadia doch die eine oder andere Sorgenfalte haben, denn der 23-Jährige war drauf und dran, sich für den Re-Start in der Bundesliga als Stammkraft in der Abwehrzentrale des VfB zu empfehlen. Zagadou hatte sich erst im September dem VfB angeschlossen und seither sechs Spiele bestritten.

Der erste Leistungstest im Süden Spaniens steigt für Stuttgart am Sonntagnachmittag gegen den Schweizer Erstligisten FC Sion (15 Uhr).