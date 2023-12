Schreck-Moment: Gündogan erleidet beim Krafttraining Platzwunde am Kopf

Ein überaus wechselhaftes Kalenderjahr 2023 endet für Ilkay Gündogan mit einem Schreck-Moment. Beim Krafttraining verletzte sich der Profi des FC Barcelona am Kopf - und musste sogar genäht werden.

Er verletzte sich beim Krafttraining am Kopf: Ilkay Gündogan. imago images

Den Abschluss des Kalenderjahres 2023 hatte sich Ilkay Gündogan sicherlich anders vorgestellt. Nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten fiel dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft beim Krafttraining mit dem FC Barcelona in der Ciutat Esportiva Joan Gamper ein Gewicht auf den Kopf, das zu einer Platzwunde führte.

Die vereinsnahe "Mundo Deportivo" zeigt Bilder von Gündogans kleiner Wunde im oberen Bereich der Stirn, die unmittelbar in einem Krankenhaus mit mehreren Stichen genäht wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die leichte Verletzung den Mittelfeld-Antreiber der Katalanen mit Blick auf die kommenden, wichtigen Aufgaben nicht großartig beeinträchtigen wird.

Es sei fest davon auszugehen, dass Gündogan seinem Cheftrainer Xavi bereits am 4. Januar (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im wichtigen Auswärtsspiel bei UD Las Palmas zur Verfügung stehen wird. Dann wollen die Katalanen die Jagd auf die Tabellenspitze beginnen. Aktuell haben Spitzenreiter Real Madrid und Überraschungsteam Girona - beide 45 Punkte - bereits sieben Zähler Vorsprung auf Barça.

Triple in Manchester - Schwere Mission in Katalonien

Für Gündogan endet ein Jahr, das wechselhafter kaum hätte sein können. Mit Manchester City gewann der Mittelfeld-Regisseur in der Rolle als Kapitän das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. Nach der Fabelsaison auf der Insel suchte Gündogan eine neue Herausforderung beim FC Barcelona.

Diese allerdings gestaltet sich bisher als schwere Mission. Ungewohnt scharfe, öffentliche Kritik äußerte Gündogan nach der 1:2-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid Ende Oktober. Er habe sich "in der Kabine mehr Wut gewünscht", sagte er damals. In der laufenden Saison machte der DFB-Kapitän bis dato 18 La-Liga-Spiele (zwei Tore, drei Assists) sowie sechs in der Champions League (drei Vorlagen).

Auch das Nationalteam hielt für den gebürtigen Gelsenkirchener fast ausschließlich Rückschläge bereit: Nur drei Siege aus elf Länderspielen ließen die Euphorie mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im nächsten Sommer nicht unbedingt wachsen.