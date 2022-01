Schreck für Bochum: "Capitano" Losilla muss pausieren

Ausgerechnet Bochums Kapitän Anthony Losilla fehlte beim ersten Training nach dem freien Wochenende. Am Freitag tritt der Aufsteiger bei Hertha BSC an - ohne seinen Anführer.

Gleich zwei Bochumer Profis meldeten am Montag einen positiven Corona-Test und werden die Reise nach Berlin nicht mitmachen können. Erwischt hat es Innenverteidiger Erhan Masovic, einen der Aufsteiger der Hinrunde, sowie Kapitän Losilla.

Beiden Spieler gehe es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation, wie der VfL mitteilte. Vor allem der Ausfall seines Anführers trifft den Aufsteiger empfindlich. Losilla gehört zu den laufstärksten Bochumer Spielern, spult die meisten Kilometer ab, stopft viele Löcher und ist die Schlüsselfigur im zentralen Mittelfeld. Der Franzose geht mit seiner energischen Art voran, stürzt sich praktisch in jeden Zweikampf, ist äußerst erfahren und versteht es, das Spiel zu lesen.

Leitsch und Bella Kotchap für Freitag in der Innenverteidigung erste Wahl

Innenverteidiger Masovic hatte nach einer starken Hinrunde wegen einer Gelbsperre seinen Stammplatz eingebüßt; in der Innenverteidigung haben sich nun Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap festgespielt. Diese beiden aus dem Bochumer Talentwerk werden am Freitag auch in Berlin erste Wahl sein.

Etwas kniffliger ist die Beantwortung der Frage, wer anstelle von Losilla auf der Sechs übernehmen soll. Ganz klar: Kein anderer Bochumer Spieler ist so schwer zu ersetzen wie der Capitano.

Rexhbecaj und Tesche die Kandidaten für die Sechser-Position

Ein Kandidat wäre Elvis Rexhbecaj, auf den Thomas Reis große Stücke hält, der als ebenfalls laufstarker Spieler wichtig ist für die Stabilität im Team. Der 24-Jährige, Leihgabe des VfL Wolfsburg, war bisher gesetzt auf der Acht, könnte aber auch eine Position nach hinten rutschen. Auch eine andere Möglichkeit bietet sich an: Robert Tesche, von den Fans zum Spieler der vorigen Saison gewählt, bisher aber selten eingesetzt, könnte sein Comeback im Zentrum feiern. Auch Tesche ist äußerst erfahren.

Auch wenn ihm die Spielpraxis fehlt: Nicht ausgeschlossen, dass der Routinier den wichtigen Platz vor der Viererkette einnimmt. In der Rückrunde kam Tesche bisher erst zu einem Mini-Einsatz in der Schlussphase beim 1:0 gegen Wolfsburg.