Souveräner Erfolg gegen die Ukraine - Schottland springt auf Platz 1

Schottland hat im heimischen Hampden Park dank eines 3:0 gegen die Ukraine einen Schritt Richtung Gruppensieg in der Gruppe 1 der Liga B gemacht.

Während bei den Schotten Coach Steve Clark im Vergleich zum letzten Länderspiel in der Nations League (4:1 in Armenien) dreimal umstellte - McKenna, Tierney und Christie begannen für Hanley, Taylor und und Gilmour -, tauschte Oleksandr Petrakov bei der Ukraine im Vergleich zum 1:1 gegen Irland Mitte Juni sechsmal. Unter anderem Arsenal-Akteur Zinchenko (Wadenblessur) fehlte. Neu in der Startelf stand unter anderem Mudryk, dessen Wechsel zu Bayer Leverkusen im Sommer nicht zustande gekommen war.

Nur eine Chance - Patterson verletzt sich

Nur zu Beginn präsentierte sich die Ukraine etwas schwungvoller. Dann aber kamen schnell die Schotten besser ins Spiel - weil sie etwas mehr Zug zum Tor entwickelte und zumindest vereinzelt auch zu Abschlüssen kamen. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Armstrong, dessen Schuss Trubin aber parierte (22.). Pech für die Hausherren wenig später: Everton-Profi Patterson musste in der 26. Minute mit einer Verletzung im Bereich des linken Knies vom Feld. Hickey kam in die Partie.

Einen Aufreger hatte die erste Hälfte aber dann doch noch. Bondar räumte Adams, der sich Richtung Tor aufmachen wollte, kurz vor der Halbzeit mit einem rustikalen Check ab. Beide Spieler mussten anschließend behandelt werden, Bondar sah die Gelbe Karte (45.).

Überlegene Schotten belohnen sich

Nach Wiederbeginn spielten nur noch die Schotten, die sich nun auch immer bessere Chancen gegen die zu passiven Ukrainer herausspielten. Armstrong und Adams scheiterten mit ihren Versuchen noch an Trubin (59., 64.), Sekunden vor dem ersten Versuch hatte Adams per Kopf die Unterkante der Querlatte getroffen (64.). Doch dann war es soweit. Mit dem Glück der Tüchtigen kam die Kugel in der 70. Minute zu McGinn, der flach zum 1:0 einschoss.

Auch danach ging es weiter in Richtung des ukrainisches Tores. Nach Koproduktion der erst kurz zuvor eingewechselten Dykes und Fraser stellten die Schotten in der 80. Minute auf 2:0. Dykes beförderte die Kugel nach einen Eckball von links akkurat per Kopf ins Tor. Kurios: Wenige Minuten später fiel das 3:0 fast in einer Wiederholung des zweiten schottischen Treffers. Fraser gab eine Ecke von links nach innen, dort stieg Dykes am höchsten und traf wieder ins rechte Eck zum Endstand.

Schottland, das die Gruppe 1 in der Liga B der Nations League nun vor der Ukraine anführt, spielt am kommenden Samstag (20.45 Uhr) erneut zu Hause gegen Irland. Für die Ukraine geht es wenige Stunden zuvor (15 Uhr) in Armenien weiter.