Mit 1:1 geht es in die Pause. Die Schotten gingen mit der ersten eigenen Chance des Turniers in Führung, hatten dabei aber auch etwas Glück, dass Schär die Kugel ins eigene Tor abfälschte. In der Folge war die Schweiz in einer intensiven Partie die spielerisch bessere Mannschaft und verdiente sich durch ein Traumtor von Shaqiri auch den Ausgleich.