Shaqiri kontert McTominay traumhaft: Schweiz mit einem Bein im Achtelfinale

Mit einem Remis gegen Schottland hat die Schweiz einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Nach einer chancenreichen Partie kämpft die Nati am Sonntag nun mit Deutschland um Platz 1 in Gruppe A.

Punkteteilung in Köln: Schottland und die Schweiz trennten sich am Mittwochabend mit 1:1. IMAGO/PanoramiC

"Zu viele Dinge falsch gemacht", hatten die Schotten aus Sicht von Kapitän Robertson beim 1:5 gegen Gastgeber Deutschland. In der Hoffnung, im zweiten Gruppenspiel eine Leistungssteigerung zu zeigen, entschied sich Nationaltrainer Steve Clarke für zwei Wechsel und brachte Hanley sowie Gilmour von Beginn an. Im Gegensatz zum Rot-gesperrten Porteous nahm Christie zumindest auf der Bank Platz.

Ganz anders die Ausgangslage bei den Schweizern, die mit dem 3:1 gegen Ungarn einen perfekten Start ins Turnier gefeiert hatten. Nati-Coach Murat Yakin schickte seine Elf ohne Auftakttorschütze Duah - und damit auch ohne echten Stoßtürmer - in die Partie. Der erfahrene Shaqiri erhielt den Vorzug vor dem Ex-Nürnberger.

Nati-Eckball führt zu schottischem Jubel

Die Anfangsphase in Köln glich einem Abtasten, wenngleich beide Mannschaften möglichst schnell den Weg ins letzte Drittel suchten. Hüben wie drüben mangelte es noch an der nötigen Präzision.

So auch in der zwölften Minute, als Henrys verunglückter Rückpass zu einer Schweizer Ecke führte. Die kurz ausgeführte Variante sollte schließlich die erste Torgefahr der Partie bringen - allerdings auf der Gegenseite: Die Bravehearts befreiten sich aus der Situation, schalteten schnell um und gingen dank McTominays Abschluss, den Schär noch unhaltbar abfälschte, mit 1:0 in Führung (13.).

Nur kurze Zeit nach dem Gegentreffer trat auch die Nati erstmals nennenswert offensiv in Erscheinung, verfehlte das Tor in Person von Defensivmann Rodriguez aus der Distanz aber um einige Meter (16.).

Shaqiris wunderbarer Schlenzer - Remis zur Pause

Allzu lange ließen sich die Schweizer vom Rückstand nicht beirren, stattdessen schlugen sie in der 26. Minute aus einem abermals katastrophalen Zuspiel der Schotten selbst Profit. Ohne zu zögern setzte Shaqiri nach Ralstons ungewolltem Zuspiel aus 16 Metern zum Schlenzer an und versenkte die Kugel sehenswert im kurzen Kreuzeck. Gunn machte sich lang, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Das Momentum kippte daraufhin komplett, gleich zweimal kratzte die Nati an der Führung. Erst scheiterte Ndoye, der mit Vargas die Doppelspitze bildete, am stark reagierenden Gunn (33.), dann befand sich der Angreifer des FC Bologna bei seinem vermeintlichen Treffer im strafbaren Abseits (34.).

Kurz vor der Pause setzte unterdessen die mitgereiste Tartan Army ein weiteres Mal zum Jubeln an, doch Sommer parierte Adams' Direktabnahme aus kurzer Distanz im Nachfassen (41.). Die dreiminütige Nachspielzeit blieb letztlich ereignislos, sodass es mit dem Remis in die Kabinen ging.

Tierney per Trage vom Feld gebracht

Während Dan Ndoye (#19) die Chance auf das 2:1 liegen lässt, verletzt sich Kieran Tierney wohl schwer (#6). IMAGO/PA Images

Die erste knappe Viertelstunde nach Wiederanpfiff ähnelte dem Spielbeginn, aussichtsreiche Offensivaktionen waren Mangelware. Erst in der 58. Minute wurde es wieder gefährlich: Der durchsetzungsstarke Ndoye schoss frei vor Gunn aber einen knappen Meter links vorbei.

Einerseits also Glück für die Schotten, andererseits jedoch großes Pech, denn Tierney verletzte sich in dieser Szene am hinteren linken Oberschenkel und musste anschließend per Trage vom Feld gebracht werden. Während McKenna den Abwehrspieler ersetzte (61.), machte auf Seiten der Nati Torschütze Shaqiri Platz für Embolo (60.).

Nicht McKenna, sondern dessen Abwehrpartner Hanley hatte in der 67. Minute die erneute Führung auf dem Kopf, verzweifelte nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld jedoch am linken Pfosten des Schweizer Gehäuses.

Joker Amdouni beinahe Matchwinner

Langweile kam in der Schlussphase derweil keineswegs auf - beide Teams gaben sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Gleich zweimal blockte die Schweizer Abwehr gegen McTominay (78.), kurz darauf hatte Embolos lässiges Lupfertor aufgrund einer knappen Abseitsstellung keinen Bestand (82.). Auch in der Crunchtime mussten beide Fanlager nochmal zittern, sowohl der eingewechselte Amdouni (90.) als auch Robertson (90.+1) verpassten allerdings den Lucky Punch.

So steht noch ein Spieltag aus, um die Gruppenphase abzuschließen und die finalen Entscheidungen in Gruppe A herbeizuführen. Am Sonntag trifft Schottland um 21 Uhr auf Ungarn und könnte mit einem Sieg weiterhin seine Chance auf die K.-o.-Runde bewahren. Die Schweiz, die mit vier Punkten und einem im Vergleich zu den Schotten deutlich besseren Torverhältnis quasi mit einem Bein im Achtelfinale steht, tritt zeitgleich gegen Deutschland an - und könnte mit einem Sieg gegen die DFB-Elf sogar Platz 1 der Gruppe erobern.