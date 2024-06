Schotten auf dem Weg zum Legendenstatus? "Können Historisches schaffen"

Schottland geht als klarer Außenseiter in das EM-Eröffnungsspiel am Freitag gegen Deutschland. Und doch glaubt Kapitän Andrew Robertson an die Chance der Bravehearts. Das Ziel: Im zwölften Anlauf bei einem großen Turnier etwas Historisches zu schaffen.

Als Mitte Mai der schottische Fußballverband den vorläufigen EM-Kader veröffentlichte, lief die Bekanntgabe unter dem Motto: "No Scotland, No Party". Es bestehen keine Zweifel, dass die zahlreich nach Deutschland reisenden schottischen Fans dieses Motto in den kommenden Wochen in die Tat umsetzen werden.

Das begann schon am Donnerstag, als sich die ersten Ausläufer der Tartan Army in München einfanden, wo am Freitagabend die schottische Nationalmannschaft gegen Gastgeber Deutschland die Europameisterschaft eröffnen wird (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Hunderte schottische Fans, teils im traditionellen Kilt und mit Dudelsack, versammelten sich beispielsweise rund um den Marienplatz. Nach Angaben der Münchner Polizei verlief die Party komplett friedlich.

"Es fühlt sich an, als ob die meisten Einwohner des Landes hier sind", sagt auch Andrew Robertson auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem DFB-Team. "Wir brauchen diese Unterstützung und wir hoffen, dass sie die nächsten zehn, elf Tage genießen werden. Wenn wir so spielen, wie wir es können, können wir hoffentlich etwas länger in Deutschland bleiben."

Robertson: "Was ist das Schlimmste, was passieren kann?"

Für den Nationalmannschaftskapitän und seine Kollegen steht die Party natürlich nicht im Fokus. Noch nicht. "Wir glauben daran, dass wir das Team sein können, das Historisches schafft", meint Robertson und spielt damit auf die Tatsache an, dass Schottland bei einem großen Turnier noch nie die Vorrunde überstanden hat.

Zum zwölften Mal sind die Schotten nun schon bei einer Welt- oder Europameisterschaft dabei, es ist ihr vierter Auftritt bei einer EM. Verstecken wollen sie sich nicht, auch nicht gegen das favorisierte DFB-Team. "Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass wir auf einer langen Liste der anderen guten Schottland-Teams landen, die es nicht geschafft haben."

Im besten Falle aber könne das Team Legendenstatus erreichen, so der Linksverteidiger vom FC Liverpool. "Das muss uns nach vorne treiben." Gegen Deutschland erwarte er ein Spiel mit wenig Ballbesitz für die Schotten, doch sein Team müsse den Gastgeber so gut es geht frustrieren und die wenigen Chancen mit dem Ball ausnutzen. "Das ist der Schlüssel zu einem guten Resultat", ist sich Robertson sicher. "Wir glauben daran, dass wir das schaffen können - und es liegt an uns, es zu beweisen."

Clarkes Kampfansage in Richtung DFB-Team

Trainer Steve Clarke rechnet ebenfalls mit einem "schweren Spiel". Zwar habe man Respekt vor dem DFB-Team, "aber wir haben vor niemandem Angst. Deutschland hat eine gute Mannschaft, aber wir auch." Nach den vielen Verletzungen aus der Vorbereitung - unter anderem musste Stürmer Lyndon Dykes absagen - sind nun immerhin alle fit und, so Clarke, "voll entschlossen und bereit". Seine Kampfansage: "Wir glauben an uns, warum sollten wir auch sonst antreten?"

Die Fans in der Heimat und die, die es schon nach München geschafft haben beziehungsweise noch schaffen werden, glauben sicherlich auch an ihre Elf. Insgesamt rund 200.000 schottische Anhänger werden in den EM-Tagen in Deutschland erwartet. "Es ist toll für uns, zu wissen, dass sie alle hinter uns stehen werden", sagte Clarke. "Wir hoffen, dass sich alle benehmen und Spaß haben werden." Davon ist auszugehen.