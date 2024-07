Schotte Ferguson gewinnt bei Langers Abschiedsturnier - Paul bester Deutscher

Bernhard Langer ist beim Münchner Turnier nicht mehr dabei, als es um den Sieg geht. Den holt sich der Schotte Ferguson. Martin Kaymer spricht nochmals über die Runde mit der deutschen Golf-Legende.

Sieg mit zwei Schlägen Vorsprung: Ewen Ferguson gewinnt in München. IMAGO/kolbert-press

Der Schotte Ewen Ferguson hat das Abschiedsturnier von Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer gewonnen. Der 28-Jährige siegte am Sonntag bei der 35. BMW International Open in Eichenried bei München vor dem Australier David Micheluzzi und dem Engländer Jordan Smith.

Mit insgesamt 270 Schlägen blieb der Schotte nach vier Runden 18 unter Par und war zwei Schläge besser als die härteste Konkurrenz. Langer, der letztmals auf der DP World Tour gestartet war, verpasste den Cut und war deshalb in den entscheidenden Runden nicht mehr dabei.

Paul der beste Deutsche

Ferguson durfte sich über 425.000 Dollar (rund 390.000 Euro) Preisgeld für seinen dritten Sieg auf der DP World Tour freuen. Insgesamt war das Turnier mit 2,5 Millionen Dollar (rund 2,3 Millionen Euro) dotiert. Als bester der 16 gestarteten deutschen Golfer reihte sich der Mannheimer Jeremy Paul auf dem geteilten 20. Platz ein (8 unter Par).

Martin Kaymer (Mettmann), der im Jahr 2008 als einziger Deutscher das Turnier gewonnen hatte, belegte den geteilten 32. Platz (6 unter Par)). Es sei "extrem inspirierend" gewesen, mit Langer dieses Turnier gespielt zu haben, sagte der 39-jährige Kaymer, der beim Langer-Abschied auch ein "Tränchen" verdrückte. Olympia-Teilnehmer Matti Schmid aus Regensburg lag im Münchner Regen gleichauf mit Kaymer.

Langer schwärmt vom Abschiedsturnier

Der 66-jährige Langer war im Golfclub München Eichenried, der in dieser Woche 56.000 Zuschauer anzog, emotional verabschiedet worden. "Es war eine unglaubliche Atmosphäre", sagte Langer. Der zweimalige Major-Sieger bleibt noch einige Tage in Deutschland, trifft sich mit Familie und Freunden. Am Sonntag wurde er nicht mehr auf der Anlage gesehen.

"Es hat richtig Freude und Spaß gemacht", sagte Langer. "Die Emotionen waren sehr groß und sehr tief." Langer, der im Februar nach einem Riss der linken Achillessehne operiert werden musste, startet nun nicht mehr auf der DP World Tour. Seine Karriere setzt er aber fort. Beim emotionalen Abschied kämpfte er mit den Tränen.