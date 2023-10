Schott-Trainer Horozovic: Jüngster Chefcoach in einer deutschen Profiliga

Ab sofort zieht Samuel Horozovic die Fäden bei Südwest-Regionalligist TSV Schott Mainz. Ein Eigengewächs ohne Erfahrung im Herrenbereich, zarte 26 Jahre alt. Aber eines ist der studierte Sportökonom ohne Zweifel: fußballverrückt.

An Schlaf war nicht zu denken. Am Mittwoch machte sich Samuel Horozovic noch auf von Mainz nach Maribor, um seinen Bruder Sean anzufeuern. Der war beim Youth-League-Spiel der A-Junioren von Mainz 05 in Slowenien im Einsatz. Die Nacht über ging es die rund 850 Kilometer zurück. Beim TSV Schott Mainz, dem größten Breitensportverein in Rheinland-Pfalz, kümmert sich der studierte Sportökonom um Hunderte, Tausende junger Sportler. Und abends als Chefcoach um die U 19. Bislang.

Am Donnerstagabend holte Manager Till Pleuger den übernächtigten Horozovic aus der Übungseinheit - um ihn zum Trainer der Regionalliga-Mannschaft zu machen. Die Entlassung von Aydin Ay hatte der Tabellen-Vorletzte beschlossen, nun musste ein Nachfolger her. Der 26-Jährige ist die "Eins-A-Lösung", andere Optionen wurden nicht kontaktiert, wie der Sportliche Leiter Sascha Meeth versichert. Der führte den TSV als Trainer zweimal selbst in die Regionalliga. Ein Jahr hospitierte Horozovic, der in fußläufiger Entfernung zum Vereinsgelände aufgewachsen ist, bei Meeth. Als Bambini begann er beim TSV zu spielen, und als sein junger Bruder in die F-Jugend kam, übernahm er sie als Trainer.

Jede freie Minute dem Fußball

"Von dem Tag an war ich Feuer und Flamme", erzählt Horozovic, der jede freie Minute - auch außerhalb der regulären Arbeitszeit auf dem Vereinsgelände - dem Fußball widmet. Und einfach mal 1.700 Kilometer abreißt, nur um ein Spiel seines Bruders zu sehen. Mit 23 beendete er seine Amateurfußballer-Laufbahn, nach sieben Verbandsligaspielen und ein paar Dutzend Partien in der A-Klasse. Da hatte er die A-Lizenz schon in der Tasche. Der Trainer-Job hatte längst Priorität. Nun ist Samuel Horozovic der jüngste Chefcoach in einer deutschen Profiliga. "Am Donnerstag war ich wirklich ahnungslos", gibt er zu. Ein Traum sei in Erfüllung gegangen, viel früher als gedacht. Und wieder: schlaflose Nächte.

Horozovic hat sich in seinen jungen Jahren beim TSV viel Renommee erarbeitet. Er ist der Architekt eines Jugendkonzepts, mit dem die Mainzer sehr viel von dem vorweg nahmen, was später beim DFB zur Leitlinie wurde. Kein Zufall, dass der TSV vor zwei Jahren zum ersten Ausbildungszentrum von Mainz 05 wurde. Das gibt auch einen Respekt-Vorschuss seitens der Mannschaft, aus der ihn viele vom Jugend- oder Individualtraining kennen. Der Sprung in seine neue Tätigkeit ist gleichwohl groß, das weiß Horozovic.

Seine Trainingseinheiten gelten als herausragend und sollen der Mannschaft nach sechs Pleiten am Stück Energie und Selbstvertrauen injizieren. Gegen den VfR Aalen (2:3) reichte es nicht ganz zum ersten Punkt. "Wir haben den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben", versichert Horozovic. So oder so spricht Pleuger von einer langfristigen Lösung: "Er verkörpert die Schott-DNA."