Schott-Sportchef Meeth: "Einen besseren Kader können wir nicht aufbieten"

Schott Mainz hat eine intensive Anfangsphase in der neuen Liga hinter sich. Der Aufsteiger weiß aber weiter nicht so recht, wo er denn jetzt steht. Auf Enttäuschungen folgten positive Überraschungen - Selbstvertrauen ist durchaus vorhanden.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sieben Spiele, nur ein Sieg. Obwohl der TSV Schott Mainz mit geschätzt deutlich unter 400.000 Euro wohl über den geringsten Etat der Regionalliga Südwest verfügt, hatte man sich beim Aufsteiger mehr ausgemalt. Dass ausgerechnet gegen die hoch gehandelten Kickers Offenbach ein 2:1-Erfolg gelang, deutet das Potenzial in der Mannschaft an. Dass jüngst bei Schlusslicht TuS Koblenz ebenso verdient mit 0:2 verloren wurde, unterstreicht, wie knifflig der Start war.

Denn kein Team hatte es so schwer wie der TSV, der die Saison mit vier Englischen Wochen am Stück begann. Erst wurde der Auftakt beim FSV Frankfurt verschoben - und dann trotz 3:1-Führung in Minute 90 noch spektakulär 3:4 verloren. Dann zog das DFB-Pokal-Highlight gegen den BVB (1:6), wo der Underdog sich prima verkaufte, die Aufmerksamkeit auf sich. In Folge wurde das Gastspiel des VfB Stuttgart II in der Schlussphase wegen eines Gewitters abgebrochen und eine Woche später wiederholt. Acht Spiele binnen 28 Tagen, das schlauchte. Zumal keiner der Mainzer einen Profivertrag hat, die meisten tagsüber arbeiten müssen oder studieren, statt auf der Massageliege zu regenerieren.

Keine Ausrede

Es spricht für den TSV, dass niemand diesen Umstand je zur Ausrede machte - und dass ausgerechnet zum Ende dieses Marathons der OFC geschlagen wurde. Kurios: Nach der ersten normalen Trainingswoche der Saison folgte die mit Abstand schwächste Leistung, in Koblenz, trotz 78 Prozent Ballbesitz. Das war, an Spieltag sieben, zugleich das erste Spiel, in dem der TSV nicht mit 1:0 in Führung ging. Bis dahin war jedes Mal, sei es 45, 60 oder 90 Minuten lang, Zählbares greifbar. Man ist also dicht dran, was die Leistung betrifft. Und hat sein Möglichstes getan.

Mit den nach Saisonstart noch verpflichteten schnellen Flügelstürmern Nils Fischer (Wormatia Worms) und Raphael Assibey-Mensah (FSV Zwickau) - beide Rückkehrer waren vertrags- und somit ablösefrei - wurde der Kader weiter verstärkt. "Einen besseren Kader können wir nicht aufbieten", sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth. Schließlich wird ausschließlich auf Amateure aus einem Radius von maximal 50 Kilometern zurückgegriffen.

Als Sensation will trotzdem niemand einen möglichen Klassenerhalt verstanden wissen. Das Selbstvertrauen hat nicht gelitten. Robuste Verteidiger mit einem gewissen Erfahrungsschatz, ein kreatives, aber auch arbeitsames Mittelfeld und eine enorme Geschwindigkeit ganz vorne, dazu Konkurrenzkampf auf allen Positionen - der größte Breitensportverein in Rheinland-Pfalz sieht sich gerüstet, sich in der Liga zu etablieren.